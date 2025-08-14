行道樹砍頭、腰斬太難看 民代促苗栗縣府增訂罰則落實修剪作業

苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則早於2018年訂定，但沒有罰則形同具文，縣議員陳光軒等人今天促請縣府增訂處罰規定，防止行道樹砍頭、腰斬式過度修剪殺風景。

縣議會臨時會今天二、三讀會審查，通過修正苗栗縣行道樹栽植管理條例第6條草案，新增行道樹修剪作業參考原則由縣府另定之，引起熱烈討論，縣長鍾東錦表態，行道樹過度修剪偶有所見，確實影響美觀，縣府會提醒鄉鎮市公所注意。

陳光軒則指出，行道樹修剪作業參考原則縣府早於2018年訂定，也有標準遵循，但鄉鎮市公所修剪行道樹便宜行樹，砍頭或腰斬式修剪，有時也並非因颱風季節，基於安全因素修剪，有時開春就修剪，因此到了夏天還沒有樹蔭好遮涼，根本不是前人種樹，後人好乘涼。此外，如果委外修剪，也沒有在契約要求遵照參考原則修剪。

陳光軒認為修剪作業參考原則，必須增訂罰則，且必須罰得有感，公權力強制介入，促使鄉鎮市公所及委外修剪廠商遵循，否則目前僅具道德勸說作用，言之者諄諄、聽者藐藐，參考原則形同具文。

根據苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則規定， 考量自然性、安全性、經濟性及適時性原則修剪，開展樹型以樹冠厚度與枝下高的比例約為1比1，冠幅