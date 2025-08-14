快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

行道樹砍頭、腰斬太難看 民代促苗栗縣府增訂罰則落實修剪作業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則沒有處罰規定，縣議員陳光軒促請增訂。圖／取自苗栗縣議會網站
苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則沒有處罰規定，縣議員陳光軒促請增訂。圖／取自苗栗縣議會網站

苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則早於2018年訂定，但沒有罰則形同具文，縣議員陳光軒等人今天促請縣府增訂處罰規定，防止行道樹砍頭、腰斬式過度修剪殺風景。

縣議會臨時會今天二、三讀會審查，通過修正苗栗縣行道樹栽植管理條例第6條草案，新增行道樹修剪作業參考原則由縣府另定之，引起熱烈討論，縣長鍾東錦表態，行道樹過度修剪偶有所見，確實影響美觀，縣府會提醒鄉鎮市公所注意。

陳光軒則指出，行道樹修剪作業參考原則縣府早於2018年訂定，也有標準遵循，但鄉鎮市公所修剪行道樹便宜行樹，砍頭或腰斬式修剪，有時也並非因颱風季節，基於安全因素修剪，有時開春就修剪，因此到了夏天還沒有樹蔭好遮涼，根本不是前人種樹，後人好乘涼。此外，如果委外修剪，也沒有在契約要求遵照參考原則修剪。

陳光軒認為修剪作業參考原則，必須增訂罰則，且必須罰得有感，公權力強制介入，促使鄉鎮市公所及委外修剪廠商遵循，否則目前僅具道德勸說作用，言之者諄諄、聽者藐藐，參考原則形同具文。

根據苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則規定， 考量自然性、安全性、經濟性及適時性原則修剪，開展樹型以樹冠厚度與枝下高的比例約為1比1，冠幅

約為樹高的二分之一；直立樹型以樹冠厚度與枝下高的比例約為二分之一，冠幅約為樹高的三分之一。另有休眠期、生長期、颱風期修、例行性、開花植物修剪的時間，及技術等相關規定。

行道樹砍頭、腰斬式修剪，常引發爭議。本報資料照片
行道樹砍頭、腰斬式修剪，常引發爭議。本報資料照片

颱風 行道樹 苗栗縣

延伸閱讀

百家露營場連一階申請都沒有！苗栗縣長鍾東錦怒令每周稽查5家

苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

苗栗縣警局督察長及分局長聯合交接 卸任分局長「雙旺」分調金馬

公館紅棗清理果園費用 頭份國小活動中心空調 鍾東錦：縣府應急出錢

相關新聞

行道樹砍頭、腰斬太難看 民代促苗栗縣府增訂罰則落實修剪作業

苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則早於2018年訂定，但沒有罰則形同具文，縣議員陳光軒等人今天促請縣府增訂處罰規定，防止行...

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

苗栗縣文化觀光局針對竹南鎮山佳考古遺址進行文資價值評估，去年委外進行考古試掘探坑，結果5處試掘坑，有3處可見史前文化層，...

通霄海水浴場火燒雲配沙雕美不勝收 周末夜演唱會有免費接駁車

楊柳颱風過境出大景！昨傍晚當地攝影愛好者張麥斯到通霄海水浴場捕抓火紅的落日雲霞，成功拍攝到的「火燒雲」，搭配現場海灘的通...

苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

苗栗市農會養蜂班班長徐瑞鵬興趣養蜂20年， 懂得「蜂言蜂語」，今年生產龍眼蜜在全國評鑑比賽勇奪頭等獎，市長余文忠肯定苗栗...

機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

桃園市政府為因應桃園機場捷運A21站周邊交通及發展需求，推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將...

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。