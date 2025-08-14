桃市培訓新住民月嫂 打造多元文化孕產照護

桃園市政府婦幼發展局與社團法人桃園市保母協會合作辦理「新住民月嫂人才培訓課程」，37名學員中有13人具非本國籍背景，不僅打造多元的孕產照護環境，也有助於新住民職涯發展。

桃園市政府婦幼發展局長杜慈容表示，桃園市為全國新住民人口第二多的城市，新住民月嫂除具備語言及文化上的優勢，更能提供貼近不同族群文化背景的照護服務，讓產婦在坐月子期間也能感受到來自同鄉的溫暖與支持。

「新住民月嫂人才培訓課程」5日起受訓至9月18日，共計202小時，課程包含托育人員訓練課程126小時和月嫂人才培訓課程76小時。

婦幼局指出，課程納入多元文化視角，依據不同族群產婦的實際需求規劃課程內容，涵蓋新生兒照護、產婦護理、營養膳食、母嬰心理健康、緊急應變處理等核心課程，協助學員全面掌握專業照護知識與職場技能。

婦幼局也說，課程免費，並提供特定對象申請職訓生活津貼，順利結訓者將取得托育人員培訓證書與月嫂人才培訓證書，為未來投入多元照護職場奠定良好基礎。