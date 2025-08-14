快訊

烏克蘭猛襲！俄國南部城市住宅區驚傳爆炸 重創10棟大樓濃煙密布

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

桃市培訓新住民月嫂 打造多元文化孕產照護

中央社／ 桃園14日電

桃園市政府婦幼發展局與社團法人桃園市保母協會合作辦理「新住民月嫂人才培訓課程」，37名學員中有13人具非本國籍背景，不僅打造多元的孕產照護環境，也有助於新住民職涯發展。

桃園市政府婦幼發展局長杜慈容表示，桃園市為全國新住民人口第二多的城市，新住民月嫂除具備語言及文化上的優勢，更能提供貼近不同族群文化背景的照護服務，讓產婦在坐月子期間也能感受到來自同鄉的溫暖與支持。

「新住民月嫂人才培訓課程」5日起受訓至9月18日，共計202小時，課程包含托育人員訓練課程126小時和月嫂人才培訓課程76小時。

婦幼局指出，課程納入多元文化視角，依據不同族群產婦的實際需求規劃課程內容，涵蓋新生兒照護、產婦護理、營養膳食、母嬰心理健康、緊急應變處理等核心課程，協助學員全面掌握專業照護知識與職場技能。

婦幼局也說，課程免費，並提供特定對象申請職訓生活津貼，順利結訓者將取得托育人員培訓證書與月嫂人才培訓證書，為未來投入多元照護職場奠定良好基礎。

托育 桃園 新住民

延伸閱讀

新住民夫妻體驗手作泰國紙花 移民署教向家人感恩與祝福

全台最多 桃市寵物公園114年底將達30座

8/23公投 中選會宣導片上6國字幕鼓勵新住民投票

擴大適用範圍！已歸化、設籍新住民可領職訓津貼 30.5萬人受惠

相關新聞

行道樹砍頭、腰斬太難看 民代促苗栗縣府增訂罰則落實修剪作業

苗栗縣政府行道樹修剪作業參考原則早於2018年訂定，但沒有罰則形同具文，縣議員陳光軒等人今天促請縣府增訂處罰規定，防止行...

苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

苗栗縣文化觀光局針對竹南鎮山佳考古遺址進行文資價值評估，去年委外進行考古試掘探坑，結果5處試掘坑，有3處可見史前文化層，...

通霄海水浴場火燒雲配沙雕美不勝收 周末夜演唱會有免費接駁車

楊柳颱風過境出大景！昨傍晚當地攝影愛好者張麥斯到通霄海水浴場捕抓火紅的落日雲霞，成功拍攝到的「火燒雲」，搭配現場海灘的通...

苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

苗栗市農會養蜂班班長徐瑞鵬興趣養蜂20年， 懂得「蜂言蜂語」，今年生產龍眼蜜在全國評鑑比賽勇奪頭等獎，市長余文忠肯定苗栗...

機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

桃園市政府為因應桃園機場捷運A21站周邊交通及發展需求，推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將...

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。