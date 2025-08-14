苗栗竹南山佳遺址最新試掘探坑完成 出土史前文物多26、27日辦說明會

苗栗縣文化觀光局針對竹南鎮山佳考古遺址進行文資價值評估，去年委外進行考古試掘探坑，結果5處試掘坑，有3處可見史前文化層，且出土不少陶器，石器等史前文化遺物。文觀局表示，8月26、27日兩天將在山佳國小辦理說明會，針對山佳遺址出土文物的文資價值評估，以利遺址未來進行文資保存及規畫。

文觀局表示，山佳考古遺址是台灣考古學上重要的命名考古遺址之一，2008年由中研院學者劉益昌主持「苗栗縣山佳遺址文化內涵調查研究」計畫調查及發掘研究，試掘出土的陶器，以橙紅色灰黑胎夾砂陶為主、橙紅色泥質陶為輔，器型主要為罐形器、缽形器居多，石器部份可見斧鋤形器、錛鑿形器、矛鏃形器、石刀、刮削器、石錘等生活工具，並可見有玉環、玉質器物等外來交換的物質遺留。當年的試掘結果，建議應擴大發掘範圍並選擇不同地點進行試掘，以釐清文化層在考古遺址範圍內不同區域的分布狀況。

竹南山佳古文化遺址範圍很大，主要是分佈於中港溪下游，射流溪（隆恩圳）北岸和新港溪（冷水溪）南岸間的台地上。行政區屬竹南鎮山佳里和頭份市後庒里。以地表遺物來看，東西長約1000公尺，南北寬約200至400公尺，中心點約在天聲廣播電台附近；遺址東北段大多為水稻田，農民常將掘出的陶器、石器丟棄在田壠上。

文觀局去年委託足印文化公司進行「苗栗縣竹南鎮山佳考古遺址文化資產價值評估計畫」，共進行5處考古試掘坑，其中TP1、TP3、TP4 試掘探坑都可見史前文化層，且出土不少陶器、石器等史前文化遺物。依文資法規定，發掘完成的考古遺址應促其活用，並適度開放大眾參觀。因此，8月26、27日辦理文資價值評估說明會，以利未來的文資保存及規畫。

文觀局指出，工程建設是目前對考古遺址影響較大的行為，但建設發達也促使「搶救考古」的形成。近年，也是最常透過工程來發現考古遺址；考古學為「文科」、工程為「理科」，文理科交錯產生難題，往往出現誤解或溝通、合作或衝突，須透過跨領域變通與互相理解，才能找出平衡點。施工順利、如期完成式是工程單位的首要任務，但對文化資產與相關法規認識不足，工程規畫時忽略文化資產，反而使工程延宕、文化資產被破壞，造成雙輸；如果透過考古學專業在事前縝密調查評估，避免工程被迫停工或文化資產被破壞，才是雙方樂見的。

說明會每天分上午、下午兩場，每場名額20人，民眾如欲參加說明會可上網報名，網址為https://docs.google.com/forms/d/1QLW722tbJSat_MYvBOKO_5m5VeEZlhLnFwE1Ean9kog/edit