通霄海水浴場火燒雲配沙雕美不勝收 周末夜演唱會有免費接駁車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
昨傍晚有攝影愛好者趁颱風過境台灣時，到通霄海水浴場拍攝火紅的落日雲霞，火燒雲搭配沙雕美景令人驚豔。圖／張麥斯提供
楊柳颱風過境出大景！昨傍晚當地攝影愛好者張麥斯到通霄海水浴場捕抓火紅的落日雲霞，成功拍攝到的「火燒雲」，搭配現場海灘的通霄沙雕藝術節沙雕作品，一幅幅美景，令人驚豔。

另外，16日晚間即將在通霄海水浴場登場的苗栗海洋觀光季「夏趴一下-搖滾之夜」演唱會，主辦單位於通霄火車站、通霄漁港安排有免費接駁車，鼓勵民眾多多利用。

通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪，假日遊客車潮更擠爆通霄海水浴場停車場，連帶使得排隊等候入場的車輛回堵至市區。

周末夜在通霄海水浴場登場的演唱晚會，邀請玖壹壹、李麗芬、沈默紳士、喬幼、麗小花、AKB48 Team TP、Ozone等歌手團體演出，預期將吸引更多遊客前往，縣府為因應停車需求及周邊交通，在通霄漁港規畫停車場及免費接駁車服務。

縣府表示，欲駕車前往民眾，請走台61線西濱公路，下「通霄2」交流道，左轉往通霄漁港停車；16日下午5點起，每5分鐘一班接駁車；另通霄火車站部分，16日下午5點起，每10分鐘一班接駁車前往通霄海水浴場。

此外，轄區通霄警分局表示，配合活動也將派遣警力加強周邊交通疏導，請民眾聽從警方或交管人員引導，並呼籲民眾切勿違規停車，影響交通，警方也將依法取締。

周末夜即將登場的「夏趴一下-搖滾之夜」活動，主辦單位在周邊通霄火車站、通霄漁港規畫有免費接駁車服務。圖／苗栗縣政府提供
昨傍晚有攝影愛好者趁颱風過境台灣時，到通霄海水浴場拍攝火紅的落日雲霞，火燒雲搭配沙雕美景令人驚豔。圖／張麥斯提供
沙雕 火車站 海水浴場

