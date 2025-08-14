通霄海水浴場火燒雲配沙雕美不勝收 周末夜演唱會有免費接駁車

楊柳颱風過境出大景！昨傍晚當地攝影愛好者張麥斯到通霄海水浴場捕抓火紅的落日雲霞，成功拍攝到的「火燒雲」，搭配現場海灘的通霄沙雕藝術節沙雕作品，一幅幅美景，令人驚豔。

另外，16日晚間即將在通霄海水浴場登場的苗栗海洋觀光季「夏趴一下-搖滾之夜」演唱會，主辦單位於通霄火車站、通霄漁港安排有免費接駁車，鼓勵民眾多多利用。

通霄沙雕藝術節展出22座巨型沙雕，自7月12日開幕以來，吸引許多遊客造訪，假日遊客車潮更擠爆通霄海水浴場停車場，連帶使得排隊等候入場的車輛回堵至市區。

周末夜在通霄海水浴場登場的演唱晚會，邀請玖壹壹、李麗芬、沈默紳士、喬幼、麗小花、AKB48 Team TP、Ozone等歌手團體演出，預期將吸引更多遊客前往，縣府為因應停車需求及周邊交通，在通霄漁港規畫停車場及免費接駁車服務。

縣府表示，欲駕車前往民眾，請走台61線西濱公路，下「通霄2」交流道，左轉往通霄漁港停車；16日下午5點起，每5分鐘一班接駁車；另通霄火車站部分，16日下午5點起，每10分鐘一班接駁車前往通霄海水浴場。