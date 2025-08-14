苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市農會養蜂班班長徐瑞鵬興趣養蜂20年， 懂得「蜂言蜂語」，今年生產龍眼蜜在全國評鑑比賽勇奪頭等獎，市長余文忠肯定苗栗市之光，將與市農會研議，推動特色伴手禮。

徐瑞鵬生產龍眼蜜在上個月辦理的全國評鑑比賽，脫穎而出獲頭等獎，余文忠偕同市農會等相關人員今天頒發致賀中堂，並推動成苗栗市在地特色伴手禮，徐瑞鵬分享說，看到蜜蜂飛舞就很開心，盡管養蜂是辛苦工作，夜晚移蜂要到凌晨2、3點，但是興趣就甘之如飴，得獎就是肯定、也值得了！

徐瑞鵬表示，蜂農看天吃飯，去年200多箱蜜蜂，龍眼花還不夠，必須採大花咸豐草等補充，產量也僅500台斤，今年特別到南投縣中寮鄉採收龍眼蜜，產量7、8000台斤，才有足夠數量參加全國評鑑。

「他懂得蜂言蜂語」！徐瑞鵬的太太吳玉嬌透露丈夫養蜂的秘密，看見蜜蜂飛舞模式，告訴她說，探路蜜蜂正在告訴同伴那邊有花蜜可採，可是去年就不一樣，說的是都沒有花蜜可採。

