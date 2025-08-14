快訊

機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市政府推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將於今年8月21日至明年4月間施作道路拓寬改道工程，施工長度約385公尺，工期為期8個月。圖／工務局新建工程處提供
桃園市政府為因應桃園機場捷運A21站周邊交通及發展需求，推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將於今年8月21日至明年4月間施作道路拓寬改道工程，施工長度約385公尺，工期為期8個月，施工期間將封閉既有道路，改由臨時替代道路通行，提醒用路人提前規畫路線，配合交通指引。

新建工程處指出，本次中福路拓寬工程於8月21日開始，採日間時段施工（上午9時至下午5時），並以「半半施工」模式施作。現階段將封閉中福路主線車道（南園二路至中福路256巷間），預計於明年4月完工。施工期間，請用路人及車輛改由中福路旁臨時鋪設「替代道路」通行，並配合交通導引及現場指揮，留意行車安全。

施工期間之交通維持說明如下，今年8月21日上午6時起，封閉中壢區中福路主線車道（南園二路至中福路256巷間），改由臨時替代道路通行。現階段中福路363巷、349巷、333巷維持通行，以確保救災（護）及垃圾清運動線；後續施工封閉改道將另行公告。 施工期間替代道路將維持與既有中福路相同的路幅寬度，確保通行順暢。

工務局新建工程處表示，施工期間請用路人務必配合現場交通指揮人員指引，留意交維告示，小心慢行，施工期間造成不便，敬請見諒。

桃園市政府推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將於今年8月21日至明年4月間施作道路拓寬改道工程，施工長度約385公尺，工期為期8個月。圖／工務局新建工程處提供
機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

