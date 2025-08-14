聽新聞
桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽
桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源循環及低碳運輸等多元行動，獲環境部低碳永續家園評等銀級認證，是該評等中目前的最高榮譽
環保局表示，桃園市已有479里參與評等，占全市逾九成，通過銀級認證的里數全國第一。龍祥里在綠美化與減碳方面成果亮眼，里長李玲娟積極盤點里內閒置空間，成功打造龍園公園、秘密花園與祥鷺埤塘生態公園等綠化場域，綠美化總面積達1萬1380平方公尺，每年固碳量約4.27公噸，顯著提升環境品質與居民生活舒適度。
此外，龍祥里也推動雨撲滿、透水鋪面等保水設施，並在學校周邊及主要路口設置自行車租賃站與電動機車充電站，鼓勵民眾採用低碳交通工具。配合「桃樂資收站」的日常運作，龍祥里年減碳量高達97.76公噸，等同4888棵樹一整年的碳吸收量，讓低碳生活真正融入居民日常。
仁祥里推動都市農園、食農教育展現低碳實力，里長陳秀菁與里民保留並延續在地農耕文化，建置約2850平方公尺的社區農園，不僅年固碳達7.52公噸，也提供居民自耕自食的永續生活模式。另同步推動雨水回收、節能照明更換、廚餘回收與資源再利用等循環經濟措施，年減碳量約181公噸，相當於9086棵樹一年的碳吸收量，更透過與學校、企業攜手辦理參訪與農耕體驗活動，深化社區對「從土地到餐桌」永續觀念的理解與實踐。
