桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源循環及低碳運輸等多元行動，獲環境部低碳永續家園評等銀級認證，是該評等中目前的最高榮譽

環保局表示，桃園市已有479里參與評等，占全市逾九成，通過銀級認證的里數全國第一。龍祥里在綠美化與減碳方面成果亮眼，里長李玲娟積極盤點里內閒置空間，成功打造龍園公園、秘密花園與祥鷺埤塘生態公園等綠化場域，綠美化總面積達1萬1380平方公尺，每年固碳量約4.27公噸，顯著提升環境品質與居民生活舒適度。

此外，龍祥里也推動雨撲滿、透水鋪面等保水設施，並在學校周邊及主要路口設置自行車租賃站與電動機車充電站，鼓勵民眾採用低碳交通工具。配合「桃樂資收站」的日常運作，龍祥里年減碳量高達97.76公噸，等同4888棵樹一整年的碳吸收量，讓低碳生活真正融入居民日常。