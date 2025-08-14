快訊

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍祥里長與里民推動減碳獲環境部銀質獎最高榮譽。圖／環保局提供
龍祥里長與里民推動減碳獲環境部銀質獎最高榮譽。圖／環保局提供

桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源循環及低碳運輸等多元行動，獲環境部低碳永續家園評等銀級認證，是該評等中目前的最高榮譽

環保局表示，桃園市已有479里參與評等，占全市逾九成，通過銀級認證的里數全國第一。龍祥里在綠美化與減碳方面成果亮眼，里長李玲娟積極盤點里內閒置空間，成功打造龍園公園、秘密花園與祥鷺埤塘生態公園等綠化場域，綠美化總面積達1萬1380平方公尺，每年固碳量約4.27公噸，顯著提升環境品質與居民生活舒適度。

此外，龍祥里也推動雨撲滿、透水鋪面等保水設施，並在學校周邊及主要路口設置自行車租賃站與電動機車充電站，鼓勵民眾採用低碳交通工具。配合「桃樂資收站」的日常運作，龍祥里年減碳量高達97.76公噸，等同4888棵樹一整年的碳吸收量，讓低碳生活真正融入居民日常。

仁祥里推動都市農園、食農教育展現低碳實力，里長陳秀菁與里民保留並延續在地農耕文化，建置約2850平方公尺的社區農園，不僅年固碳達7.52公噸，也提供居民自耕自食的永續生活模式。另同步推動雨水回收、節能照明更換、廚餘回收與資源再利用等循環經濟措施，年減碳量約181公噸，相當於9086棵樹一年的碳吸收量，更透過與學校、企業攜手辦理參訪與農耕體驗活動，深化社區對「從土地到餐桌」永續觀念的理解與實踐。

仁祥里長與里民推動減碳獲環境部銀質獎最高榮譽。圖／環保局提供
仁祥里長與里民推動減碳獲環境部銀質獎最高榮譽。圖／環保局提供

低碳 永續 綠美化

相關新聞

苗栗市出全國龍眼蜜評鑑頭等獎 市長余文忠讚苗栗市之光

苗栗市農會養蜂班班長徐瑞鵬興趣養蜂20年， 懂得「蜂言蜂語」，今年生產龍眼蜜在全國評鑑比賽勇奪頭等獎，市長余文忠肯定苗栗...

機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

桃園市政府為因應桃園機場捷運A21站周邊交通及發展需求，推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將...

新竹玩啤派對16日新竹漁港登場 接駁車、交管措施一次看

新竹玩啤派對將於8月16、17日在新竹漁港登場，活動匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，打造夏日飲酒盛宴。交...

張善政壓陣 市府團隊今赴衛福部爭取市立醫院病床

桃園市立醫院預計落腳八德宵裡，市長張善政今率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚赴衛福部醫事審議委員會做第一次報告，爭取499張一般急性病床規畫，盼醫院做到準醫療中心規模，補足地方急重症醫療資源不足缺口。

客委會給錢 苗栗頭屋明德水庫永春宮吊橋改建規畫設計220萬

50年歷史苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋有安全之虞，今年2月28日封橋，客委會核定補助220萬元，縣府將委託規畫設計，希...

