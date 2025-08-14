新竹玩啤派對16日新竹漁港登場 接駁車、交管措施一次看

新竹玩啤派對將於8月16、17日在新竹漁港登場，活動匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，打造夏日飲酒盛宴。交通處表示，為鼓勵搭乘大眾運輸，市府於活動期間提供新竹火車站至新竹漁港接駁車服務，同時周邊也將實施交通管制。

新竹市產發處指出，遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」的原則，活動特別提供新竹火車站至新竹漁港接駁車服務，新竹火車站首班車下午2時發車、末班車晚間8時發車，而新竹漁港首班車下午3時發車、末班車晚間9時發車，每30分鐘一班車。此外，現場也設有計程車服務，方便民眾安心返家。

新竹市交通處表示，活動期間將封閉新港路（新港三路至新港四路），實施分段交通管制，管制時間分別為8月16日中午12時至晚間9時、8月17日中午12時至晚間10時。請民眾改道行駛新港二路與新港三路，並依現場交管人員指揮通行。

交通處指出，開車前往的民眾，可利用周邊汽車停車場停車，包括漁港第一停車場、漁港第二停車場、第三停車場等，步行距離皆在5分鐘至10分鐘以內，而騎機車前往的民眾，則可停放於新港一路、新港三路路邊停車格。

交通處提醒，活動期間人潮眾多，屆時將依現場狀況進行彈性交管調整，請民眾配合現場交管人員指揮，保障行車與行人安全。更多活動詳情與即時資訊，歡迎關注「新竹市政府產業發展處」臉書粉絲專頁。