聽新聞
0:00 / 0:00
張善政壓陣 桃園市立醫院計畫書今送衛福部醫審會
桃園市立醫院預計落腳八德宵裡，市長張善政今率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚赴衛福部送計畫書，爭取499張一般病床準醫療中心規模，盼補足急重症醫療資源不足缺口；建院計畫將由衛生福利部醫事審議委員會審議。
張善政指出，桃園是全國人口成長最快的直轄市，常住人口逾234萬名且逐年增加2萬名，但病床與人口比例懸殊，每萬人僅分配到36床，中壢及平德次醫療區域更只有17床，遠低於全國平均，急重症資源尤其短缺。八德、大溪等區迄今無大型綜合醫院，急診患者需跨區送醫，恐延誤黃金治療時間，此問題在疫情與登革熱防疫期間更為凸顯。
張善政說，市府完成市立醫院綜合評估後，今年初成功向中央爭取調整次醫療區域畫分，新增平德次醫療區域，2月確定選址預估未來服務人口可達150萬名。醫審會中部分委員針對老人醫學、醫護人力、手術病床及精神醫療也給予建議，期待桃園市立醫院可以成為全國具指標性的醫院。
市府指出，市立醫院基地面積約4.6公頃，將打造地上11層、地下3層、總樓地板面積逾10萬平方公尺的醫療大樓，並以「健康園區、醫養合一」為核心，著眼急重症醫療、長者醫養和婦幼照護等面向。選擇自建自營是為了確保政策穩定落地與醫療人力長期留任，同時也能讓醫院接受議會與市民直接監督，要維持長期安全可近的醫療服務。
張善政強調，市立醫院不只是興建一座醫院，而是推動桃園從「治病」走向「健康」的城市轉型。市府將持續爭取中央支持，儘速完成核定與後續興建，讓桃園市民享有與人口規模相符的醫療保障，縮短城鄉差距，全面提升急重症與整體醫療服務品質。
