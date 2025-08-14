快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

聽新聞
0:00 / 0:00

張善政壓陣 桃園市立醫院計畫書今送衛福部醫審會

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）今率市府團隊北上衛福部遞交市立醫院興建計畫書。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（中）今率市府團隊北上衛福部遞交市立醫院興建計畫書。圖／桃園市政府提供

桃園市立醫院預計落腳八德宵裡，市長張善政今率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚赴衛福部送計畫書，爭取499張一般病床準醫療中心規模，盼補足急重症醫療資源不足缺口；建院計畫將由衛生福利部醫事審議委員會審議。

張善政指出，桃園是全國人口成長最快的直轄市，常住人口逾234萬名且逐年增加2萬名，但病床與人口比例懸殊，每萬人僅分配到36床，中壢及平德次醫療區域更只有17床，遠低於全國平均，急重症資源尤其短缺。八德、大溪等區迄今無大型綜合醫院，急診患者需跨區送醫，恐延誤黃金治療時間，此問題在疫情與登革熱防疫期間更為凸顯。

張善政說，市府完成市立醫院綜合評估後，今年初成功向中央爭取調整次醫療區域畫分，新增平德次醫療區域，2月確定選址預估未來服務人口可達150萬名。醫審會中部分委員針對老人醫學、醫護人力、手術病床及精神醫療也給予建議，期待桃園市立醫院可以成為全國具指標性的醫院。

市府指出，市立醫院基地面積約4.6公頃，將打造地上11層、地下3層、總樓地板面積逾10萬平方公尺的醫療大樓，並以「健康園區、醫養合一」為核心，著眼急重症醫療、長者醫養和婦幼照護等面向。選擇自建自營是為了確保政策穩定落地與醫療人力長期留任，同時也能讓醫院接受議會與市民直接監督，要維持長期安全可近的醫療服務。

張善政強調，市立醫院不只是興建一座醫院，而是推動桃園從「治病」走向「健康」的城市轉型。市府將持續爭取中央支持，儘速完成核定與後續興建，讓桃園市民享有與人口規模相符的醫療保障，縮短城鄉差距，全面提升急重症與整體醫療服務品質。

桃園市長張善政（中）今率市府團隊北上衛福部遞交市立醫院興建計畫書。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（中）今率市府團隊北上衛福部遞交市立醫院興建計畫書。圖／桃園市政府提供

桃園 張善政 衛生局

延伸閱讀

立委涂權吉提航空城拆遷戶貸款3方法 籲中央勿卸責

中大校務發展計畫4變6 「在地化」助桃園市推智慧防災

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

楊柳颱風直撲台灣 桃園明是否放颱風假？今晚8時宣布

相關新聞

機捷A21站中福路21日開工拓寬 封閉主線至明年4月請改道

桃園市政府為因應桃園機場捷運A21站周邊交通及發展需求，推動「桃園市機場捷運A21站地區區段徵收工程」，其中中壢區中福將...

桃園全國減碳銀級認證數居冠 龍祥、仁祥里獲最高榮譽

桃園市環保局推動2050淨零碳排，在各里提出低碳永續家園，其中桃園區龍祥里、中壢區仁祥里綠美化、生態保育、社區農園、資源...

新竹玩啤派對16日新竹漁港登場 接駁車、交管措施一次看

新竹玩啤派對將於8月16、17日在新竹漁港登場，活動匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商，打造夏日飲酒盛宴。交...

張善政壓陣 桃園市立醫院計畫書今送衛福部醫審會

桃園市立醫院預計落腳八德宵裡，市長張善政今率副市長王明鉅、衛生局長賈蔚赴衛福部送計畫書，爭取499張一般病床準醫療中心規...

客委會給錢 苗栗頭屋明德水庫永春宮吊橋改建規畫設計220萬

50年歷史苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋有安全之虞，今年2月28日封橋，客委會核定補助220萬元，縣府將委託規畫設計，希...

航空城拆遷戶貸款卡關 張善政再批「部會不動起來 民調繼續掉」

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政前天批中央銀行不食人間煙火，喊話中央關注，但央行官員回應稱還要與財政部溝通，張昨天再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。