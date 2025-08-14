客委會給錢 苗栗頭屋明德水庫永春宮吊橋改建規畫設計220萬

50年歷史苗栗縣頭屋鄉明德水庫永春宮吊橋有安全之虞，今年2月28日封橋，客委會核定補助220萬元，縣府將委託規畫設計，希望今年底完成，並據以爭取經費改建，重新連接縣道126線、海棠島步行交通。

嘉義縣阿里山福美吊橋景觀平台木棧道去年11月13日斷裂釀災後，苗栗縣政府盤點全縣木棧道、架空平台及吊橋等類似設施安全，鎖定明德水庫永春宮吊橋，廟方2月28日封橋，縣府文化觀光局爭取改建，客委會最近核定補助220萬元。

文觀局指出，永春宮吊橋改建案，近期將招標委託規畫設計，將根據內容，再爭取經費盡快改建，恢復永春宮吊橋交通，人行從南岸道路126線，走吊橋到海棠島，海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉OT案已於今年6月營運，SUP等水上活動受到遊客歡迎。

明德水庫1970年5月完工，永春宮在海棠島對外交通受阻，地方募款1975年新建吊橋，吊橋當時使用台灣中油公司油井的廢鋼纜，至今沒有汰換過，加上部分橋板腐朽，雖限制15人通行，但沒有強制性，以致有時超載，廟方安全考量，2月28日封橋。