竹縣市區電動公車掛零 無障礙車剩5%

行政院預計2030年達到市區公車全面電動化，新竹縣審計室查核發現新竹縣市區公車電動車掛零、無障礙車比率跌至5%，營運虧損補貼路線督導機制也不周，要求改善。縣府交旅處指出，將隨車稽查監督，並持續輔導業者配合中央政策，提升無障礙與電動大客車比率。

審計室檢視新竹縣市區客運車輛數據，發現近5年雖維持在32至37輛之間，但電動車比率從2020年的6.25%逐年降至零，無障礙車比率從9.38%降至5.41%，與政策目標落差甚大。

不僅如此，竹縣府2020年至2024年9月底的市區公車營運虧損補貼路線有7到9條不等，補貼金額介於2315萬餘元至4137萬餘元之間，但縣府卻只針對誤點、脫班、漏班及早發班次等書面審核，未就駕駛服務態度不佳、拒載乘客、趕乘客下車、拒讓乘客下車等項目抽查，督導方式不周全。

交通旅遊處回應，去年11月開會要求客運業者於營運路線評估配置無障礙車輛，今年2月11日新闢「快捷9號」試營運，已增派1輛無障礙公車，將持續輔導業者逐步提高無障礙與電動大客車比率。

另，縣府也在去年11月起配合中央推廣路口停讓指差確認政策，每月派秘密客隨車稽查，並查核駕駛行車狀況與服務態度，若發現過站不停、未禮讓行人等違規，依規定扣減營運虧損補貼金額。