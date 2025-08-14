快訊

詐助理費案 竹市議員陳治雄撤上訴 定讞後解職

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
新竹市議員陳治雄詐領助理費279萬餘元，遭判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳撤回上訴。若判決定讞，陳的議員職務將被解除。圖／翻攝自陳治雄臉書
新竹市議員陳治雄詐領助理費279萬餘元，遭判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳撤回上訴。若判決定讞，陳的議員職務將被解除。圖／翻攝自陳治雄臉書

國民黨新竹市議員陳治雄被查出擔任議員期間詐領助理費279萬餘元，遭新竹地院判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳原本向高院提起上訴，但8月6日主動撤回。此案後續若判決定讞，陳將被解除議員職務，所留遺缺依規定不補選、不遞補。

陳治雄昨表示，撤回上訴是希望讓事件落幕，自己已記取教訓，後續會由女兒陳思妤繼續服務在地選民。

陳治雄為新竹市西區市議員，為人海派、問政認真，參加許多公益活動，也是國民黨資深的忠貞黨員，媒體人出身的他，曾擔任前市長林政則的市長室秘書。2014年參選西區市議員高票當選，後續也獲支持連任，歷任第9至11屆議員。

不過，陳治雄被控2019年8月至2022年8月期間，偽造文件聘用戚男與潘女當人頭，以每月4萬元名義聘用為公費助理，但兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資，陳陸續詐領279萬元助理費。

全案經竹檢起訴，陳治雄等人坦承犯行，今年3月20日新竹地院審理終結，法官認為，陳治雄擔任議員期間非無建樹，然為支應議員服務等龐大開銷而詐得助理費用，犯罪情節非惡性重大，其犯罪情狀顯可憫恕，酌情減輕刑責，且他犯後自首、繳清犯罪所得，顯見悔悟。

陳治雄今年3月底收到判決書後，原本由律師向高院提出上訴，但8月6日撤回上訴，若無意外，全案將維持一審判決結果，定讞後內政部將依法行文給新竹市議會，解除陳治雄的議員職務。

