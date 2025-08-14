聽新聞
張善政再批「部會不動起來 民調繼續掉」

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政不滿中央官員未正視航空城拆遷戶貸款問題，昨天批「賴政府民調那麼低不是沒有道理」。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政不滿中央官員未正視航空城拆遷戶貸款問題，昨天批「賴政府民調那麼低不是沒有道理」。記者陳俊智／攝影

桃園航空城拆遷戶貸款卡關，市長張善政前天批中央銀行不食人間煙火，喊話中央關注，但央行官員回應稱還要與財政部溝通，張昨天再狠批「賴政府民調那麼低不是沒道理」，部會再不動起來，民調還會繼續掉。立委涂權吉也要求部會加強協調，別犧牲拆遷戶權益。

配合桃園航空城拆遷的住戶可選擇安置住宅或安置街廓自行重建，但到貸款階段，多名拆遷戶找公股銀行分行貸款，都被以沒有貸款額度打回票。市府多次在行政院航空城專案小組會議反映，也與央行交涉，但未獲理會，張善政前天出席大園基層座談會上向中央發難。

央行官員稱央行是拆遷後期才加入協調，後續作法要與財政部溝通，也有大型行庫無奈表示，中央不放寬限制，有錢也難放貸。張善政昨批評，中央不論官員協調工作或央行協調貸款，完全沒有體會民間需求。

張善政說，市府已經反映過問題，但中央無動於衷，「如果這些部會還不知道動起來，賴政府的民調還會繼續往下掉」，呼籲行政院所有部會體恤配合國家重大建設、開發航空城的民眾，正視他們的需求，讓國家有史以來最大的土地開發案能順利走完最後一哩路。

據了解，市府原本下周一將再參加行政院航空城專案小組會議，但被通知政院要去救災，會議延期，時間未定；由於多次與部會溝通無效，市長張善政昨請立委涂權吉在立院質詢行政院長卓榮泰。涂權吉昨表示，將透過質詢、公文及與行政院官員協調等3大管道，盡速促成中央主管與桃園市府對話，按執掌確實把事情做好。當地住戶向他陳情貸款問題時，希望以「開辦專案貸款」、「公股銀行框定額度」、「航空城計畫提撥利差補貼」等方向進行。

涂權吉說，航空城開發時的不動產放款條件與營造成本，與今日有很大落差，政府應與時俱進，不該讓拆遷戶重返家園蒙上陰影。

