桃園統領送暖 邀兒童之家孩子逛街吃飯看電影

財團法人翁黃琴社會福利基金會與統領廣場今合作舉辦「童心守護藍迪兒、統領幸福一日遊」活動，邀請桃園市藍迪兒童之家的弱勢孩童少年逛街、義賣、看電影和用餐，感受有人陪伴的幸福，歡愉氣氛讓孩子們流連忘返，不捨說道「好想一整天都待在這」。

藍迪兒童之家長期配合政府社會工作，收容居住或設籍台灣0歲至18歲的兒童少年，陪伴孩子健康成長、建構家庭關係與豐富生命價值，以利其返回原家或後續社會接銜與適應。

藍迪的孩子們第一次造訪統領，從地下一樓唐吉訶德逛到9樓威秀看電影，沿途看到玲瑯滿目的玩具模型與漂亮衣服，不禁發出讚嘆聲音。親子友善餐廳「默爾 pasta & pizza」也邀請孩子戴上廚師帽、穿上小圍裙，大家一起做披薩，留下難忘經驗與回憶。