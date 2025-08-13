桃園統領送暖 邀兒童之家孩子逛街吃飯看電影
財團法人翁黃琴社會福利基金會與統領廣場今合作舉辦「童心守護藍迪兒、統領幸福一日遊」活動，邀請桃園市藍迪兒童之家的弱勢孩童少年逛街、義賣、看電影和用餐，感受有人陪伴的幸福，歡愉氣氛讓孩子們流連忘返，不捨說道「好想一整天都待在這」。
藍迪兒童之家長期配合政府社會工作，收容居住或設籍台灣0歲至18歲的兒童少年，陪伴孩子健康成長、建構家庭關係與豐富生命價值，以利其返回原家或後續社會接銜與適應。
藍迪的孩子們第一次造訪統領，從地下一樓唐吉訶德逛到9樓威秀看電影，沿途看到玲瑯滿目的玩具模型與漂亮衣服，不禁發出讚嘆聲音。親子友善餐廳「默爾 pasta & pizza」也邀請孩子戴上廚師帽、穿上小圍裙，大家一起做披薩，留下難忘經驗與回憶。
統領表示，此次為孩子們準備的電影是「星際寶貝：史迪奇」，盼孩子透過電影學習成長，也自我療癒，體察困境帶給生命的意義。豐富行程不僅是一種愛的傳遞，也是滿滿幸福溫暖的延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言