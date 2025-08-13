中壢仁海宮夜市湧5千車塞爆惹民怨 日後進出分流增設出入口

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市「中壢媽」仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮慶典，中壢泰豐輪胎廠舊址每周末3天夜市開張，吸引大批人車湧入，違規亂停塞車及影響家樂福車輛出入引發抗議，中壢警方連2周末開出500件罰單仍無解，市議員今天下午表示，警方重新檢討行車動線及加派人力疏導，採進出分流，在另一側忠信路增開出入口改善。

仁海宮200周年福醮慶典自8月初延續至12月17日，租下中壢區中華路二段泰豐廠舊址3萬坪空地，聚集逾400攤販每周五六日3天「開市」吃喝玩樂，開幕至今2周，前往民眾人車太多，中華路交通混亂、入夜進出車輛超過5000輛，警方2周來開單告發違規亂停車輛逾500件，汽機車違停塞車一直成為網路及民眾議論焦點。

每到周五六日「仁海宮夜市」開張，加上傍晚尖峰時段的中華路進出夜市看熱鬧的人、車太多，交通打結、汽機車大排長龍，波及一旁進出家樂福賣場車輛進出困難，怨聲四起，警方接到大批投訴電話，中壢警方調整行車動線仍無有效改善，路過民眾及居民抱怨，行經家樂福前的中華路段原本約10分鐘車程，如今要花超過半小時以上，形同每周「交通黑暗期」。

民進黨市議員彭俊豪說，他接到陳情後會勘，發現仁海宮夜市地點接近中原家樂福，進出夜市停車場的車輛大排長龍，家樂福出入口被擋，車流交織打結引起抗議，車流太大，仁海宮及相關單位、警方應重新檢討進出行車動線，在另一側忠信路增開出入口、封閉家福賣場前口分隔島缺口，解決阻擋家樂福賣場進出車輛，分散車流。

無黨籍市議員謝美英認為，仁海宮夜市位於中華路二段，該路平常尖峰時段就是車多塞車，如今每周五六日晚上仁海宮福醮慶典及夜市開張，人車太多造成交通更打結，影響家樂福出入車輛，警方相關單位增派義交、警力之外，進出動線須切開，採取一進一出分流，在中華路進、在另一側忠信路出，出入分開分流，避免進出都在中華路造成交通打結難解。

中壢警方表示，為解決家樂福店前車流回堵及人行道機車違停亂象，鼓勵民眾汽機車前往該夜市內規畫的1000汽車停車格及2000機車停車格停車，加派警力交通疏導，請仁海宮廟方增派義交，保持家樂福賣場出入口淨空，製作看板告知民眾禁止人行道違規亂停以免被開單罰款。

中壢仁海宮夜市周邊交通打結混亂，警方兩周告發取締逾500件，議員要求調整行車動線進出分流改善。圖／中壢警方提供
中壢 夜市 家樂福

