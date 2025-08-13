立委涂權吉提航空城拆遷戶貸款3方法 籲中央勿卸責

桃園市長張善政會為航空城安置拆遷戶辦不到優惠貸款報屈，接連兩天抨擊中央相關單位，也向總統賴清德喊話，並請在地選區立委涂權吉在立法院質詢督促。

涂權吉強調，將透過質詢、公文，還有親自與行政院相關公部門官員協調等不同管道，設法盡速促成中央主管機關與桃園市政府對話，釐清權責與按執掌確實把事情做好，務必不能讓民眾成為中央卸責、為難困境下的犧牲品。

涂權吉表示，日前當地里長與住戶代表向他陳情時，大家研議希望以「開辦專案貸款」、「公股銀行框定額度」、「航空城計畫提撥利差補貼」等方向進行，而因交屋、建屋磨合期間導致的延宕，也應該以展延獎勵金發放時程的方式因應。

他指出航空城開發計畫由於範圍廣、時間長，許多當時規畫的財務與時程方案，都需要與時俱進才能夠跟上現今搬遷戶的具體需求。其中搬遷戶得到政府承諾將有配售住宅或自建住宅方案，但當時的不動產放款條件與營造成本早與今日有很大落差，導致他們當初重返家園的願景蒙上陰影，政府不應再拘泥於當年的時程與規劃，而應將重點放在保障人民的權益上。