全台最多 桃市寵物公園114年底將達30座

桃園市長張善政今天上午主持市政會議時表示，桃園寵物友善設施數量居全國之冠，寵物公園年底將達30座；農業局也說，全台首座國際棒球場寵物友善專區預計8月底啟用。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，目前全市已有28座寵物公園，後續將與觀音、龍潭區公所合作設置，讓分布更均衡。

陳冠義說，南昌動物保護教育園區將整合寵物認養、醫療保健、動保教育及寵物美容等功能，打造全台最大寵物樂園，並持續與都發局協調突破使用與收費限制、結合教育局推動校園寵物教育課程。

農業局指出，全台首座國際棒球場寵物友善專區預計8月底啟用，讓飼主與毛孩能共同觀賞比賽；桃園市也有174家業者（含餐廳、賣場、休閒農場等）獲得寵物友善空間認證，年底目標提升至200處。

桃園市政府都市發展局長江南志指出，針對南昌營區變更為公園後衍生的短期代管契約問題，市府已與軍方積極協商，避免影響未來營運。

江南志說，軍方不排除檢討桃園境內其他營區，經都市計畫調整後納入回饋範圍；將持續爭取相關空間釋出，協助農業局後續規劃，以活化閒置資源、提升都市發展效益。