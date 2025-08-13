桃市府與中央大學簽署環境治理與智慧防災MOU　張市長：借重專業守護市民生活環境

桃園市長張善政率市府團隊推動智慧環境治理與防災。 圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今（13）日上午於市府，出席「環境治理與智慧防災合作備忘錄（MOU）」簽署典禮。張市長表示，市府與中央大學簽署合作備忘錄，聚焦於「環境治理」與「智慧防災」兩大主軸，盼能借重該校專業技術推動相關市政工作。相信在市府用心推動與中央大學卓越技術的結合下，必能進一步提升桃園環境治理與災害防救量能，提供市民更完善的照顧。

攜手國立中央大學導入遙測科技、智慧監測與資料分析等技術。 圖／桃園市政府提供

張市長指出，中央大學在地球科學領域享譽國際，盼能借重該校遙測科技、智慧監測與資料分析等專業，強化智慧防災、提升環境品質。在災害防救方面，可透過淹水潛勢地區更及時、精確的預警與預測，強化防災效率，因應極端氣候帶來的挑戰；在環境治理方面，將可透過強化環境品質監測及數據分析，結合市府推動的擴大肺癌篩檢計畫進行相關研究，研擬更有效的健康防護與污染防治策略，進一步守護市民健康。

桃市府與中央大學簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄（MOU）。 圖／桃園市政府提供

中央大學校長蕭述三表示，中央大學已將「在地鏈結」納入將於明（115）年開始推動的五年校務發展計畫中，感謝張市長提供中央大學展現科研能量，以及專業技術在地應用的機會。期盼未來在環境保護與智慧防災等領域，雙方合作能順利推進並圓滿成功。

國立中央大學都卜勒氣象雷達。 圖／桃園市政府提供

桃園市政府表示，本次合作將運用中央大學在遙測科技、智慧監測與資料分析等領域的專業，將先進技術導入市政管理，強化污染防制與災害預警，回應日益嚴峻的氣候挑戰。在環境治理方面，雙方將推動環境監測與預測系統、研訂發展污染防制策略，並朝向淨零碳排目標邁進；在智慧防災方面，則透過資通科技、氣象雷達等遙測技術監測與大數據應用，提升對天然災害的即時應對能力。

中大科二館大氣系的C-POL氣象雷達。 圖／桃園市政府提供

桃園市政府指出，國立中央大學在環境與劇烈天氣等領域累積豐碩研究成果，並持續發展尖端遙測技術、資料分析與數值模式等創新科研，此次合作是桃園邁向智慧環境治理與防災新典範的關鍵一步。雙方將持續深化合作，共同實踐「科技守護環境、智慧強化防災」願景，打造安全、永續、宜居的城市環境。

今日包括市府水務局長劉振宇、環保局長顏己喨、國立中央大學校長蕭述三、副校長阮啓弘、研究發展處研發長羅夢凡、產學營運中心主任王智明、地球科學學院副院長廖宇慶、大氣科學學系主任楊舒芝及國際事務處副國際長王聖翔等均一同出席。

