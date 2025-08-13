桃園東隆凱悅社區86%住戶盼航空城徵收 都委會：再溝通

內政部都委會昨天討論航空城開發案機場特定區都計變更案，並安排東隆凱悅社區37戶代表到場，陳述要求重新納入航空城徵收的理由，礙於該社區為公寓建築有43戶，並非百分百同意徵收，委員會決議委由交通部繼續和社區溝通，在未取得一致共識前，仍維持現行計畫不納入區段徵收範圍。

東隆凱悅43戶，有37戶同意徵收6戶不同意或觀望，內政部都委會安排同意徵收的住戶代表陳述意見，讓多數住戶覺得有希望徵收，雖然都委員最後做出交通部繼續溝通的決議，不過住戶代表仍認為是難得的機會，今天表示會繼續爭取權益。

住戶代表指出，未來桃園國際機場第3跑道完工，東隆凱悅就在2、3跑道之間的尾端，事實上社區現址就在機場跑道用地範圍，政府為了闢建第3跑，會墊高跑道基地，到時候變成跑道高、社區地勢低的情形，依據過去協調會官方提供的資料，估計高低差最大有8公尺，上人憂心遇上豪大雨的時候排水宣洩不及，勢必威脅社區，也讓人不解為什麼跑道範圍內還有住宅社區，這就像政府開馬路，明明路線範圍內有住家又避不開卻不徵收，東隆凱悅就面臨這樣的情形。

東隆凱悅當初因為部分住戶反對，加上都委會982次會議把東隆凱悅剔除徵收，並決議以後社區要徵收必須100%同意，連都更、危老改建都沒有那麼嚴格，內政部都委會982次會議的決議影響大多數想要被徵收的住戶權益。

社區住戶代表也表示，桃園國際機場飛機起降有噪音，航空城開發計畫對於60分貝以上噪音線一律不規畫住宅區，但是東隆凱悅就在跑道專區，而且在兩跑道之間，不徵收以後社區就籠罩在噪音下，離跑道麼近，安全都有問題，希望交通部和市府能爭取協助社區爭取權益。