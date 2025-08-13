快訊

桃園東隆凱悅社區86%住戶盼航空城徵收 都委會：再溝通

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
東隆凱悅社區大多數住戶贊成納入航空城徵收，昨天由立委涂權吉、議員徐其萬陪同到內政部都委會會場外陳情。圖／民眾提供
東隆凱悅社區大多數住戶贊成納入航空城徵收，昨天由立委涂權吉、議員徐其萬陪同到內政部都委會會場外陳情。圖／民眾提供

內政部都委會昨天討論航空城開發案機場特定區都計變更案，並安排東隆凱悅社區37戶代表到場，陳述要求重新納入航空城徵收的理由，礙於該社區為公寓建築有43戶，並非百分百同意徵收，委員會決議委由交通部繼續和社區溝通，在未取得一致共識前，仍維持現行計畫不納入區段徵收範圍。

東隆凱悅43戶，有37戶同意徵收6戶不同意或觀望，內政部都委會安排同意徵收的住戶代表陳述意見，讓多數住戶覺得有希望徵收，雖然都委員最後做出交通部繼續溝通的決議，不過住戶代表仍認為是難得的機會，今天表示會繼續爭取權益。

住戶代表指出，未來桃園國際機場第3跑道完工，東隆凱悅就在2、3跑道之間的尾端，事實上社區現址就在機場跑道用地範圍，政府為了闢建第3跑，會墊高跑道基地，到時候變成跑道高、社區地勢低的情形，依據過去協調會官方提供的資料，估計高低差最大有8公尺，上人憂心遇上豪大雨的時候排水宣洩不及，勢必威脅社區，也讓人不解為什麼跑道範圍內還有住宅社區，這就像政府開馬路，明明路線範圍內有住家又避不開卻不徵收，東隆凱悅就面臨這樣的情形。

東隆凱悅當初因為部分住戶反對，加上都委會982次會議把東隆凱悅剔除徵收，並決議以後社區要徵收必須100%同意，連都更、危老改建都沒有那麼嚴格，內政部都委會982次會議的決議影響大多數想要被徵收的住戶權益。

社區住戶代表也表示，桃園國際機場飛機起降有噪音，航空城開發計畫對於60分貝以上噪音線一律不規畫住宅區，但是東隆凱悅就在跑道專區，而且在兩跑道之間，不徵收以後社區就籠罩在噪音下，離跑道麼近，安全都有問題，希望交通部和市府能爭取協助社區爭取權益。

住戶 機場 航空城

相關新聞

桃園東隆凱悅社區86%住戶盼航空城徵收 都委會：再溝通

內政部都委會昨天討論航空城開發案機場特定區都計變更案，並安排東隆凱悅社區37戶代表到場，陳述要求重新納入航空城徵收的理由...

中大校務發展計畫4變6 「在地化」助桃園市推智慧防災

桃園市政府因應氣候變遷與極端災害風險提升，今與中央大學簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄，盼導入高解析氣象觀測與智慧防...

竹市議員陳治雄詐領助理費遭判刑撤回上訴 定讞將解職

國民黨新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間因詐領助理費279萬餘元遭判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳原本向...

竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼...

丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券

新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊，還可線上檢...

苗栗明德水庫環湖最後一哩路 苗16南岸道路優先拓寬環湖橋610公尺

苗栗縣政府回應地方期盼，明德水庫環湖最後一哩路苗16線南岸道路拓寬工程，取得共識優先辦理東邊環湖橋路段約610公尺，初估...

