中大校務發展計畫4變6 「在地化」助桃園市推智慧防災

桃園市政府因應氣候變遷與極端災害風險提升，今與中央大學簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄，盼導入高解析氣象觀測與智慧防災技術，打造兼具科技韌性與環境永續的智慧城市。

合作備忘錄簽署儀式今在桃園市政府16樓會議室舉行，市府由市長張善政帶領水務局長劉振宇、環保局長顏己喨等人出席，校方則由2月甫上任的校長蕭述三率副校長阮啟弘與地科院多名教授與會；合作內容聚焦「環境治理」與「智慧防災」，市府將借重中大在遙測科技、智慧監測與資料分析等領域的強大專業，強化污染防制與災害預警，因應日益嚴峻的氣候挑戰。

蕭述三表示，地球科學研究包括海陸空3個面向，研究範圍廣泛，而中大在這塊領域的研究量能也非常強。他今年2月就任後，已啟動下一階段的校務發展計畫，預計明年實施推動。原本的發展計畫只有4個主軸，新的會擴增到6個，其中1個就是「在地化」，強調在地鏈結。這幾年，國內開始興盛大學社會責任概念，在他的觀念裡面，大學社會責任的重點就是從學校專業領域出發，結合在地，把學術專長用在社會與社區，感謝市府看重學校，未來一定會好好發揮專長所學，協助市府防範風災、降雨與其他災害。