竹市議員陳治雄詐領助理費遭判刑撤回上訴 定讞將解職

國民黨新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間因詐領助理費279萬餘元遭判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳原本向高院提起上訴，卻在8月6日撤回，若無意外，判決定讞後陳將被解除議員職務，後續議員不補選也不遞補；對此，陳回應，撤回上訴是希望讓事件落幕，他已記取教訓，後續會由女兒陳思妤繼續服務在地選民。

陳治雄連任3屆市議員，為人海派、問政認真，參加許多公益活動，也是國民黨資深的忠貞黨員，媒體人出身的他，曾擔任新竹市前市長林政則的市長室秘書，2014年參選新竹市西區市議員，以高票當選，從事選民服務10幾年，2014年12月25日迄今共擔任新竹市議會第9至11屆議員。

但是，陳治雄被控2019年8月至2022年8月期間，偽造文件聘用戚男與潘女當人頭，以每月4萬元名義聘用為公費助理，實際上兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資，陳藉此分別詐領216萬724元、62萬9677元，共計約279萬元犯罪所得，此外，戚男及潘女的個人資料、帳戶存摺等文件均被用來向新竹市議會遞交虛假申請，致使行政人員錯誤核撥款項，造成議會補助管理系統重大損害。

全案經竹檢起訴，陳治雄等人坦承犯行，今年3月20日新竹地院審理終結，法官認，陳治雄擔任新竹市議員期間非無建樹，然為支應議員服務等龐大開銷而詐得助理費用，犯罪情節非惡性重大，其犯罪情狀顯可憫恕，酌情減輕刑責，且他犯後自首、繳清犯罪所得，顯見悔悟。

陳治雄今年3月底收到判決書後，原本由律師向高院提出上訴，但卻在準備開庭前的8月6日悄悄撤回，等同維持新竹地院判決，後續若定讞，內政部將依法行文給新竹市議會解除陳治雄的議員職務。由於該選區僅2名議員，不需補選或遞補議員，但國民黨市議會黨團將因此少1席議員，剩12席。