新竹香山濕地野狗撲咬水鳥 市府：加強巡查誘捕

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷說，近日有鳥友在新竹香山濕地發現野狗撲咬水鳥，盼加強管理。新竹市政府表示，已派員加強巡查及誘捕犬隻，呼籲民眾勿餵食流浪動物，避免犬隻群聚。

黃蜀婷向中央社表示，香山濕地是許多跨洲遷徙型水鳥春秋兩季的重要中繼補給站，每年提供數千萬隻長途遷徙的鳥類安度寒冬，近日有鳥友拍攝到2隻野狗跑到香山濕地，下水追趕、撲咬水鳥。

黃蜀婷說，野狗會捕獵、騷擾或傳播疾病給原生野生動物，同時也對人類造成安全威脅，對濕地生態系統和野生動物造成極大負面影響，希望市府對濕地周邊區域加強管理，防止野狗進入濕地。

黃蜀婷指出，近日出現在香山濕地的水鳥為「中杓鷸」，主要於每年8月至翌年5月間出現，過境時數量較多。

新竹市動物保護及防疫所表示，已派員加強巡查及誘捕犬隻，後續如捕獲犬隻也將以安置收容為原則，不會再原放回濕地周邊。

竹市動保所呼籲，民眾不要在野鳥過境棲息處周邊愛心餵食流浪動物，以避免犬隻群聚造成犬鳥衝突或公共安全危險。