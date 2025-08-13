快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣交旅處表示，已於去年11月召開會議要求客運業者於營運路線評估配置無障礙車輛，提供有需求民眾搭乘，並於今年2月11日新闢「快捷9號」試營運，增派1輛無障礙公車。記者黃羿馨／攝影
新竹縣交旅處表示，已於去年11月召開會議要求客運業者於營運路線評估配置無障礙車輛，提供有需求民眾搭乘，並於今年2月11日新闢「快捷9號」試營運，增派1輛無障礙公車。記者黃羿馨／攝影

新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。交旅處表示，將隨車稽查監督，並持續輔導業者配合中央政策，逐步提升無障礙與電動大客車比例。

審計室表示，新竹縣府2020年至2024年9月底止，針對市區汽車客運業營運虧損補貼之路線介於7至9條間，補貼金額介於2315萬餘元至4137萬餘元之間。但受補助客運業者每月提送的報表中，只針對誤點、脫班、漏班及早發班次等書面審核，未就駕駛服務態度不佳、拒載乘客、趕乘客下車、拒讓乘客下車或儀容不整等項目派員抽查，督導方式並不周全。

審計室另指出，行政院預計2030年達到市區公車全面電動化，新竹縣市區客運車輛近5年維持在32至37輛間，但電動車比例從2020年的6.25%逐年降至0%，無障礙車比例則由9.38%降至5.41%，均未突破一成，與全面電動化及提升無障礙比率的政策目標落差甚大。

針對新竹縣審計室意見，新竹縣交通旅遊處回應，去年11月起配合中央推廣「路口停讓指差確認政策」，每月派員以秘密客模式隨車稽查，確認業者是否正確執行指差確認及路口停讓等規範，並查核駕駛行車狀況與服務態度，若發現過站不停、未禮讓行人等違規，將依規定扣減營運虧損補貼金額，以督促改善服務品質。

改善車輛方面，交旅處表示，已於去年11月召開會議要求客運業者於營運路線評估配置無障礙車輛，提供有需求民眾搭乘，並於今年2月11日新闢「快捷9號」試營運，增派1輛無障礙公車。未來將持續輔導業者配合中央政策，逐步提高無障礙與電動大客車比例，朝政策目標邁進。

新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。記者黃羿馨／攝影
審計室指出，新竹縣市區客運車輛近5年維持在32至37輛間，但電動車比例從2020年的6.25%逐年降至0%，無障礙車比例則由9.38%降至5.41%，均未突破一成，與全面電動化及提升無障礙比率的政策目標落差甚大。圖／取自新竹縣審計室報告
審計室指出，新竹縣市區客運車輛近5年維持在32至37輛間，但電動車比例從2020年的6.25%逐年降至0%，無障礙車比例則由9.38%降至5.41%，均未突破一成，與全面電動化及提升無障礙比率的政策目標落差甚大。圖／取自新竹縣審計室報告
新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。記者黃羿馨／攝影

電動 新竹 客運業

延伸閱讀

丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券

823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表

影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

相關新聞

航空城拆遷戶貸款卡關 張善政批央行擺爛

桃園航空城拆遷戶安置住宅或街廓貸款卡關，當地里長昨向桃園市長張善政抱屈，批評中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款都...

竹市議員陳治雄詐領助理費遭判刑撤回上訴 定讞將解職

國民黨新竹市議員陳治雄擔任第10屆、第11屆議員期間因詐領助理費279萬餘元遭判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，陳原本向...

竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼...

丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券

新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊，還可線上檢...

苗栗明德水庫環湖最後一哩路 苗16南岸道路優先拓寬環湖橋610公尺

苗栗縣政府回應地方期盼，明德水庫環湖最後一哩路苗16線南岸道路拓寬工程，取得共識優先辦理東邊環湖橋路段約610公尺，初估...

拆遷戶相忍為國 卻淪打房受災戶

桃園航空城開發與徵收面積創紀錄，被視為國家重大建設，孰料面對拆遷戶安置，原本宣示的「先建後拆」屢次跳票，拆遷戶甚至被央行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。