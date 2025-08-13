竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

新竹縣政府雖持續輔導市區公車提升服務品質，並辦理特殊服務路線營運虧損補貼，但新竹縣審計室指出，業務仍有精進空間，包括補貼監督機制與車輛電動化、無障礙化比例偏低。交旅處表示，將隨車稽查監督，並持續輔導業者配合中央政策，逐步提升無障礙與電動大客車比例。

審計室表示，新竹縣府2020年至2024年9月底止，針對市區汽車客運業營運虧損補貼之路線介於7至9條間，補貼金額介於2315萬餘元至4137萬餘元之間。但受補助客運業者每月提送的報表中，只針對誤點、脫班、漏班及早發班次等書面審核，未就駕駛服務態度不佳、拒載乘客、趕乘客下車、拒讓乘客下車或儀容不整等項目派員抽查，督導方式並不周全。

審計室另指出，行政院預計2030年達到市區公車全面電動化，新竹縣市區客運車輛近5年維持在32至37輛間，但電動車比例從2020年的6.25%逐年降至0%，無障礙車比例則由9.38%降至5.41%，均未突破一成，與全面電動化及提升無障礙比率的政策目標落差甚大。

針對新竹縣審計室意見，新竹縣交通旅遊處回應，去年11月起配合中央推廣「路口停讓指差確認政策」，每月派員以秘密客模式隨車稽查，確認業者是否正確執行指差確認及路口停讓等規範，並查核駕駛行車狀況與服務態度，若發現過站不停、未禮讓行人等違規，將依規定扣減營運虧損補貼金額，以督促改善服務品質。