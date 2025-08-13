聽新聞
丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券
新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊，還可線上檢舉噪音車、查詢案件進度。為鼓勵民眾多加利用，環保局舉辦抽獎送好禮活動，獎品包括全家、7-11電子禮券、霜淇淋電子禮券共800份
新竹縣環保局指出，民眾常在垃圾桶前猶豫，該丟在一般垃圾還是資源回收？若將回收物誤丟為一般垃圾，將可處1200元至6000元罰鍰。為此環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，內建的「凍好查」功能，提供圖文分類教學，清楚說明各類物品的正確回收方式，讓回收變得更簡單。
此外，「竹縣回收凍好查」還可查詢資源回收垃圾車清運日、全縣蜂收站地點、不用品藏寶地圖，甚至包含廢車回收及合法回收商名單，常見的問題也彙整成Q&A問答集，資訊完整一目了然。「竹縣回收凍好查」並推出集點功能，讓參與活動的民眾累積點數，兌換好康。
環保局指出，即日起加入「竹縣回收凍好查」好友，並執行任一項查詢功能，即可獲得抽獎資格，9到11月每月最後一天會發送抽獎通知訊息，獎品有全家、7-11電子禮券、霜淇淋電子禮券共800份。更多活動詳情，請上新竹縣政府環境保護局官方Facebook粉絲專頁查詢。
環保局說明，無需下App，只要加「竹縣回收凍好查」Line好友即可掌握回收大小事，並可連結Facebook粉絲團檢舉噪音車、 案件進度，做環保變得簡單快速又便利，打開Line搜尋ID「@649zrcsk」即可加入。
