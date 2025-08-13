聽新聞
苗栗明德水庫環湖最後一哩路 苗16南岸道路優先拓寬環湖橋610公尺
苗栗縣政府回應地方期盼，明德水庫環湖最後一哩路苗16線南岸道路拓寬工程，取得共識優先辦理東邊環湖橋路段約610公尺，初估總經費1.2億元，再逐段往西完成全段2.37公里。
頭屋鄉明德水庫風景區打造新玩法，其中，海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案今年6月間營運，明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案將於10月9日試營運開幕，縣政府趁著主辦桃竹苗治理平台會議機會，邀請新竹縣長楊文科等人搭乘遊艇體驗，另，明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期從南岸日新島至黃屋伙房長2.8多公里，預計明年底完工。
明德水庫觀光新亮點在望，頭屋鄉長徐鑫榮、明德村長謝文達等地方人士認為，明德水庫北岸縣道126線交通便利，但南岸道路大部分路寬僅3至5公尺成瓶頸，環湖最後一哩路亟待拓寬，縣府評估提具3個方案，日前說明會取得共識。
縣府交通工務處指出，地方的意見希望全段拓寬，但可以接受分段推動，考量沿用都市計畫，減少對私人土地影響，及經費、期程及需求等因素，優先推動第三方案，環湖橋往西至苗16線6.01公里，拓寬至8公尺，預估總經費5.474億元，2至4年期程，透過126線道路、環湖橋、海棠島水域遊憩中心以及永春宮等現有節點，初步完成環狀交通，連接陸、水、空遊憩設施
至於第一方案，環湖橋往西至苗16線3公里640公尺，拓寬8公尺， 預估總費用6.655億元，4至6年期程；第二方案苗16線3公里640公尺至5公里800公尺，拓寬2.160公里，總經費1.9514億元，4至6年期程。
