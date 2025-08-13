航空城拆遷戶貸款卡關 張善政批央行擺爛

桃園航空城拆遷戶安置住宅或街廓貸款卡關，當地里長昨向桃園市長張善政抱屈，批評中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款都說沒額度。張善政批評中央銀行不食人間煙火，更直指行政院政務委員陳金德「鐵板一塊」，「找央行或陳金德都沒用」，將請立委涂權吉質詢行政院長卓榮泰。

桃園航空城是國家重大建設，當初配合拆遷的住戶可選擇安置住宅或安置街廓自行重建。拆遷戶表示，航空城優惠融資平台羅列10家公股銀行與大園、蘆竹農會資料，他們分別向合庫、土銀、華南等銀行分行詢問，都說沒有貸款額度，2家農會各20億元額度也早已用完。

大園區海口里長鄭宇成、菓林里長陳錫達、里長聯誼會長后厝里長林有財都說，無論安置戶或街廓戶都沒優惠利率房貸，安置住宅必須在8月底前入住，否則會取消補助，但安置宅還沒完成點交、申貸，要如何入住？

張善政說，前市府已和拆遷戶講好，由中央銀行出面協調公股銀行，幫助拆遷戶取得優惠利率貸款，但他上任後，中央推動新青安、央行打房政策，拆遷戶被當成一般房貸戶告貸無門。

張善政說，公股銀行說央行沒指示，不管房貸或土建融資都沒額度，市府在行政院航空城專案小組會議上反映，並與央行交涉都不被理會，央行「不食人間煙火」，找召集人陳金德也沒用。

桃市府表示，拆遷戶都面臨利率過高、貸款額度不足困境。里長們說，以鋼構戶每戶5樓半、面積約108坪，成本約1600萬元，幾乎每戶都需要貸款1000萬元。地政局表示，蛋白區拆遷戶71%已核發建照，但需要央行協調公股行庫提供優惠利率，多次反映確實都沒下文。

央行官員表示，航空城拆遷時間已久，央行也是後期才加入協調，會與財政部溝通後續作法，若財政部或相關部門先前已和拆遷戶達成共識，行庫應能配合。

大型行庫高層無奈地說，受銀行法第七十二條之二的不動產放款天條限制，以及央行的總量管制限制，銀行就算有資金，也沒辦法拿出來承做房貸；另因先前吸收很多來自別家銀行土建融案的分戶房貸，以致排擠後續可以增加房貸的額度。

公股行庫主管坦言，除非政府對航空城專案有例外與豁免處理，亦即這部分貸款金額可免計央行的集中度管理的計算範圍，否則銀行還是很難優先放款給拆遷戶。