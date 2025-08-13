快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最多 苗栗嚴打違法露營場

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生郭政芬江良誠／連線報導

暑假又是露營旺季，全台露營場多達1706處，合法業者僅161處。全台違法露營場最多的苗栗縣統計有434場，已有329場申請第一階段土地使用許可申請，還有上百件未「掛號」。縣長鍾東錦昨表示，部分業者藐視公權力，16日起每周將稽查5家，以改變地形、地貌者優先。

露營場法規修正後，交通部觀光署統計到6月，違法露營場數量最多的除苗栗縣，南投縣404家、新竹縣265家。南投露營場多達412家，但合法業者僅10家。

南投觀光處長陳志賢說，縣府提撥300萬元輔導業者，辦5場說明會及15場下鄉駐點諮詢；已取得土地容許使用的露營場共64家，將協助業者申請簡易水保、建築物執照或備查。

新竹縣交旅處表示，目前營業中的露營場有274家，7家為合法經營，分屬遊樂業或休閒農場，其餘既有非法且營業中的露營場有267家，其中171家遞件申請一階土地許可，61家順利取得許可。縣府表示，另收到175家新設露營場業者申請，其中87家已取得一階許可。

苗栗縣文觀局統計至7月24日，全縣營運中的露營場共434家，329家已申請一階土地使用許可，核定68件，駁回44件，其餘審查中。縣府表示，用地無法合法主因包括場地位在禁設的19項環境敏感區，或早期場地面積超過1公頃，設施超過15%限制等。

苗栗縣2023年曾發生父子溺死在非法露營場內，當時縣府加強稽查露營場，並要求合法化。鍾東錦昨表示，迄今超過1年半，還有105家未申請一階許可，要求跨局處會同警察，16日起每周稽查5家，以改變地形、地貌者優先，並定期檢討成效。

露營 苗栗縣

延伸閱讀

逾百家露營場未申請輔導合法化 苗縣優先稽查開罰

百家露營場連一階申請都沒有！苗栗縣長鍾東錦怒令每周稽查5家

苗縣僑成國小上下課靠老師「手搖鈴」 設備落差讓鍾東錦允更新

苗栗縣警局督察長及分局長聯合交接 卸任分局長「雙旺」分調金馬

相關新聞

機捷站體除鏽不只是塗漆 蘇俊賓透露桃捷公司新工法

桃園市副市長蘇俊賓表示，機場捷運自2017年通車以來歷經8年，部分站體完工超過10年，桃捷公司陸續發現車站站體鋼構鏽跡斑...

拆遷戶相忍為國 卻淪打房受災戶

桃園航空城開發與徵收面積創紀錄，被視為國家重大建設，孰料面對拆遷戶安置，原本宣示的「先建後拆」屢次跳票，拆遷戶甚至被央行...

全台最多 苗栗嚴打違法露營場

暑假又是露營旺季，全台露營場多達1706處，合法業者僅161處。全台違法露營場最多的苗栗縣統計有434場，已有329場申...

航空城拆遷戶貸款卡關 張善政批央行擺爛

桃園航空城拆遷戶安置住宅或街廓貸款卡關，當地里長昨向桃園市長張善政抱屈，批評中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款都...

非法棄置達106處 苗栗縣擬強制地主清運責任

苗栗縣環保局列管106處非法棄置廢棄物場址未清理，其中2件大案皆為廠房，2、3年前查獲時共堆置5700多噸廢棄物，至今仍...

新埔狗園 活活餓死籠中犬

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，動保所昨凌晨會同警方調查清點，有9隻狗被餓死、39隻存活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。