全台最多 苗栗嚴打違法露營場

暑假又是露營旺季，全台露營場多達1706處，合法業者僅161處。全台違法露營場最多的苗栗縣統計有434場，已有329場申請第一階段土地使用許可申請，還有上百件未「掛號」。縣長鍾東錦昨表示，部分業者藐視公權力，16日起每周將稽查5家，以改變地形、地貌者優先。

露營場法規修正後，交通部觀光署統計到6月，違法露營場數量最多的除苗栗縣，南投縣404家、新竹縣265家。南投露營場多達412家，但合法業者僅10家。

南投觀光處長陳志賢說，縣府提撥300萬元輔導業者，辦5場說明會及15場下鄉駐點諮詢；已取得土地容許使用的露營場共64家，將協助業者申請簡易水保、建築物執照或備查。

新竹縣交旅處表示，目前營業中的露營場有274家，7家為合法經營，分屬遊樂業或休閒農場，其餘既有非法且營業中的露營場有267家，其中171家遞件申請一階土地許可，61家順利取得許可。縣府表示，另收到175家新設露營場業者申請，其中87家已取得一階許可。

苗栗縣文觀局統計至7月24日，全縣營運中的露營場共434家，329家已申請一階土地使用許可，核定68件，駁回44件，其餘審查中。縣府表示，用地無法合法主因包括場地位在禁設的19項環境敏感區，或早期場地面積超過1公頃，設施超過15%限制等。

苗栗縣2023年曾發生父子溺死在非法露營場內，當時縣府加強稽查露營場，並要求合法化。鍾東錦昨表示，迄今超過1年半，還有105家未申請一階許可，要求跨局處會同警察，16日起每周稽查5家，以改變地形、地貌者優先，並定期檢討成效。