拆遷戶相忍為國 卻淪打房受災戶

聯合報／ 本報記者鄭國樑

桃園航空城開發與徵收面積創紀錄，被視為國家重大建設，孰料面對拆遷戶安置，原本宣示的「先建後拆」屢次跳票，拆遷戶甚至被央行「打房」政策掃到，優惠利率沒下文，連貸款都卡關，中央卻擺出「事不關己」的態度，難怪「佛系」市長張善政也怒批中央。

政府為推動桃園航空城，多次大開支票，包含優惠補償、獎勵疊加方案，信誓旦旦要作到「先建後拆」，讓拆遷戶「零負擔」擁有新家園，如今卻變成公股行庫放款額度「掛零」，真是情何以堪。

前市長鄭文燦為降低拆遷民怨，強調航空城緊鄰國際機場，若按一般方式補償，拆遷戶恐難負擔高房價，祭出無前例的多重補償獎勵，高額補償吸引其他徵收補償案要求比照辦理。

中央推動「先建後拆」立意良好，不管選安置宅或安置街廓，可等到新家蓋好再拆舊房，執行上卻面臨公設、管線延宕，拆遷期限二度延到明年底，會不會再延期仍未定。

拆遷戶「相忍為國」，眼看新家快落成，卻遇到政府推出新青安政策，掀起炒房購屋熱，緊接著央行祭出信用管制打炒房，等著搬新家的拆遷戶，需要申請房貸、土建融資，卻碰上史上最嚴貸款審查，加上公股行庫額度縮水，多次陳情仍無回應，成為壓垮拆遷戶的最後一根稻草。

平心而論，航空城拆遷戶的貸款總額度不高，推估1、2家大型行庫分行即可吸收，更何況拆遷戶配合國家建設，並非囤房、炒房的投機客，中央政府思維僵化，讓拆遷戶成為「受災戶」，其中不乏經濟弱勢族群，卻找不到安身立命的住所。

從桃園航空城拆遷戶貸款卡關，再到南部風災受災戶等了1個月，才等到政府設立前進指揮所，「民之所欲，長在我心」，賴政府還記得嗎？

