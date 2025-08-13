新埔狗園 活活餓死籠中犬

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，動保所昨凌晨會同警方調查清點，有9隻狗被餓死、39隻存活，並緊急將傷病犬送下山治療與收容。狗園藍姓負責人稱有雇工照料，但動保所發現與工人說詞兜不攏，將依動保法查辦。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎在臉書PO文揭露，該狗園以1隻狗5萬元的代價，收容飼主棄養的寵物犬，卻未妥善照顧、餵食，多隻狗兒慘死籠內，瀰漫腐爛屍體味，還有不少狗狗被隨意開籠放掉，讓他看了極度沉痛與憤怒。

新竹縣動保所前晚10時獲報，昨凌晨入園調查，現場慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架。經清點確認，餓死在籠內的狗有9隻，其他還存活的狗兒39隻，另外還有一批被放養到園外山區，但數量不明；動保所以救狗為先，優先治療、安置傷病犬，其餘狗兒現地收容，並派員餵食。

據了解，狗園負責人藍姓男子約6、70歲，行動有些不便，他表示有雇請1名工人照料，工人卻表示他已離職，雙方說法出現落差。

動保所長何志豐說，這處狗園是否曾對外募款仍待查，但先前確有勸募狗糧。

縣府指出，依現場情況，狗園相關人員應已觸犯動保法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。