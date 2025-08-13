快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

新埔狗園 活活餓死籠中犬

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，動保所昨凌晨會同警方調查清點，有9隻狗被餓死、39隻存活，並緊急將傷病犬送下山治療與收容。狗園藍姓負責人稱有雇工照料，但動保所發現與工人說詞兜不攏，將依動保法查辦。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎在臉書PO文揭露，該狗園以1隻狗5萬元的代價，收容飼主棄養的寵物犬，卻未妥善照顧、餵食，多隻狗兒慘死籠內，瀰漫腐爛屍體味，還有不少狗狗被隨意開籠放掉，讓他看了極度沉痛與憤怒。

新竹縣動保所前晚10時獲報，昨凌晨入園調查，現場慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架。經清點確認，餓死在籠內的狗有9隻，其他還存活的狗兒39隻，另外還有一批被放養到園外山區，但數量不明；動保所以救狗為先，優先治療、安置傷病犬，其餘狗兒現地收容，並派員餵食。

據了解，狗園負責人藍姓男子約6、70歲，行動有些不便，他表示有雇請1名工人照料，工人卻表示他已離職，雙方說法出現落差。

動保所長何志豐說，這處狗園是否曾對外募款仍待查，但先前確有勸募狗糧。

縣府指出，依現場情況，狗園相關人員應已觸犯動保法第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

新竹 虐狗

延伸閱讀

新埔山區狗園9隻犬被活活餓死成骨架 縣府將開罰

影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

獨／新竹男持刀劫救護車 國道狂飆撞護欄勇警制伏送醫

相關新聞

機捷站體除鏽不只是塗漆 蘇俊賓透露桃捷公司新工法

桃園市副市長蘇俊賓表示，機場捷運自2017年通車以來歷經8年，部分站體完工超過10年，桃捷公司陸續發現車站站體鋼構鏽跡斑...

拆遷戶相忍為國 卻淪打房受災戶

桃園航空城開發與徵收面積創紀錄，被視為國家重大建設，孰料面對拆遷戶安置，原本宣示的「先建後拆」屢次跳票，拆遷戶甚至被央行...

全台最多 苗栗嚴打違法露營場

暑假又是露營旺季，全台露營場多達1706處，合法業者僅161處。全台違法露營場最多的苗栗縣統計有434場，已有329場申...

航空城拆遷戶貸款卡關 張善政批央行擺爛

桃園航空城拆遷戶安置住宅或街廓貸款卡關，當地里長昨向桃園市長張善政抱屈，批評中央承諾給予優惠貸款沒下文，向公股行庫貸款都...

非法棄置達106處 苗栗縣擬強制地主清運責任

苗栗縣環保局列管106處非法棄置廢棄物場址未清理，其中2件大案皆為廠房，2、3年前查獲時共堆置5700多噸廢棄物，至今仍...

新埔狗園 活活餓死籠中犬

新竹縣新埔鎮山區1家狗園被爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，動保所昨凌晨會同警方調查清點，有9隻狗被餓死、39隻存活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。