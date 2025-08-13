快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

非法棄置達106處 苗栗縣擬強制地主清運責任

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭屋鄉歇業紙廠的廠房，2023年查獲非法堆置大量廢塑膠混合物。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣頭屋鄉歇業紙廠的廠房，2023年查獲非法堆置大量廢塑膠混合物。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣環保局列管106處非法棄置廢棄物場址未清理，其中2件大案皆為廠房，2、3年前查獲時共堆置5700多噸廢棄物，至今仍有約4000噸待清運，苗栗縣審計室檢討「亟待改善」，縣府將研議自治條例等可行性，強制地主責任，出力或出錢清運。

審計室今年2月抽查環保局，審核報告指出，環保局去年底列管106處非法棄置場址，尚未完成清理，其中逾1年有51件、占48.11％。此外，2013至2020年間申報列管案件，尚有3件仍未清理，且行為人、土地所有人或管理人等未提送清理計畫，亟待檢討改善。

環保局長陳華盛指出，非法棄置場址許多在偏僻地區，且營建混合廢棄物居多，相對衝擊環境程度較小，司法未結案前，部分有保全證據的必要，且部分案件查無行為人，部分案件行為人或地主不願、也沒能力清運。

列管2件超大案，皆由司法機關偵辦中，1處為頭屋鄉歇業紙廠的廠房，2023年3月查獲非法堆置大量廢塑膠混合物，今年4、6月起由地主、行為人分區清運，但還有2000公噸待處理；另處為橡膠工廠承租的三義鄉廠房，2022年9月起非法堆置廢玻璃棉、無機性汙泥，及非有害集塵灰或其混合物共3000公噸，地主2023年8月提送處置計畫，也仍有2000公噸待清運。

縣長鍾東錦認為地主坐收租金，甚至是知情而放任非法堆置，卻陷縣府可能找不到誰來清運的窘境，不僅破壞環境，還影響縣府形象，此風不可長，指示環保局研議、強化地主管理人責任。

