重視資訊權...桃消與工廠火災演練 出動救災資訊平台車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市消防局第一大隊今與翊聖企業股份有限公司攜手舉辦自衛消防編組暨火災搶救演練，現場除了派雲梯車、消防機器人，更出動桃園市唯一的救災資訊平台車，車後方平台使用上掀式鷗翼開啟，內部有3台大型螢幕，可觀看現場圖資、360度環場，讓大隊救災幕僚掌握各項救災資訊。

大林分隊指出，今模擬設定在翊聖企業B棟1樓突發火災，公司立即啟動自衛消防編組第一時間操作滅火設備、疏散人員並通報消防隊；疏散過程1名員工倒下失去意識，另有2人一度失聯。消防隊抵達現場後，快速取得資訊評估狀況、分組展開搜救，一組人員以架梯方式進入2樓救援，另一組人員則深入濃煙區尋找受困人員。

演練中動用雲梯車射水防護、空拍機高空監控，並派出消防機器人進入火場核心，執行高溫區火勢控制任務；此外桃園市目前唯一的作戰車輛「救災資訊平台車」也出現在救災現場，車輛後方平台使用上掀式鷗翼開啟，內部則是有三台大型螢幕可觀看現場圖資、360度環場，再結合消防局相關作戰使用APP，讓大隊救災幕僚能夠掌握各項救災資訊。

這次演練不只考驗救災流程，更進一步落實消防法中的資訊權，公司平時要備妥現場平面圖、危險物品位置、工廠搶救風險等資訊，萬一發生火警，能在第一時間提供消防單位，不但能提高搶救效率，也能保障消防人員的安全。

參與演練的經濟部龜山產業園區服務中心表示，當接獲產業園區內災害事故時，按壓告警模組通報，工研院確認資訊後，立即串聯事故表單，提供化學品、處置建議或化學雲列管快報等救災資訊，產出QR code，截圖分享供現場救災人員及服務中心人員充分明瞭相關危險因子，有效降低現場救災人員危害。

大林分隊長李安邦表示，隨著產業類型日益多元，各工廠在危險物品存放及場域風險上皆有所不同，因此消防單位與企業攜手合作進行兵棋推演，不僅能協助同仁更加熟悉轄區內場域的特性與動線，也是一個雙向學習的過程，共同檢視資訊提供、通報流程的協作機制，進一步落實消防法所提倡的資訊共享原則。

