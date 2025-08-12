聽新聞
機捷站體除鏽不只是塗漆 蘇俊賓透露桃捷公司新工法
桃園市副市長蘇俊賓表示，機場捷運自2017年通車以來歷經8年，部分站體完工超過10年，桃捷公司陸續發現車站站體鋼構鏽跡斑斑，他今年2月到現場了解時，要求妥善處理，感謝捷運公司每位付出心力的同仁，桃捷也為此建立調整更新的新工法，趕在颱風來前完工。
蘇俊賓在臉書指出，機場捷運高架段，尤其是比較靠近沿海的幾個站屬於第一代的鋼構塗裝，長期受海風侵蝕，塗料剝落嚴重。半年前他和桃捷公司討論，有沒有可能評估具耐候性的新工法，團隊努力研究給了答案，看似簡單的問題，其實不簡單
蘇俊賓說，第一個要解決的是施工環境受局限，許多區域月台施工空間狹小，高空作業段只能在每天的深夜1點至4點之間，在軌道管制區作業，上到8公尺高的車站頂部施作除漆與塗裝，過程十分耗時且高度仰賴技術；另外，塗裝工作受天氣影響，濕度高於85%就必須停工，使工時非常不容易拿捏。
另外，除漆的過程也是一大挑戰，一方面要維持現場空氣品質，還要保障施工人員的健康。蘇俊賓說明這樣的情況下粉塵量太大，沒辦法用傳統磨漆工法，捷運公司想方設法找答案，最終導入磁感應高周波除漆設備，以塊狀方式去除舊漆，事實證明，這是對的決定，這幾個月的施工，完全不影響月台的環境和空氣品質。
在新的塗裝面，整體鋼構先塗上兩道防鏽底漆與一道面漆，4公尺以下區域再按法規加塗一層防火塗料與一道面漆，如此一來將可以徹底兼顧防火需求，也更提升耐候性。
