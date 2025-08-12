桃小巴大園、新屋新增4線 張善政：全市未來增至近70線
桃園市長張善政今日下午出席大園、新屋區桃小巴通車典禮，並表示兩行政區4條桃小巴路線已啟用，未來全市桃小巴路線將由現在32條倍增至近70條，深入社區與偏遠地區，提供便捷接駁，也是桃園公車發展的重要方向。
張善政指出，市府去年除推動大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫，也同步推出桃小巴服務，桃小巴為9人座車輛，駕駛入職門檻較低，只需取得小客車職業駕駛執照，就可上路服務，有效紓解公車駕駛人力不足問題。
今天下午啟用的4條路線中，「5083捷運大園站─潮音」為大園與新屋的首條桃小巴路線，不僅強化社區接駁，也為市民提供更靈活、優質的交通選擇。桃小巴車輛也換全新外觀，表現桃市吉祥物ㄚ桃、園哥，設計更顯可愛親民。
交通局說明，此次調整市區公車路線，將大園區「5083捷運大園站─潮音」、「5084捷運大園站─苗圃橋」、「5085大園─沙崙」及新屋區「5028新屋─下北湖」每班次小於5人的路線轉型為桃小巴，由捷乘客運營運。
轉型後維持原路線與站點，且5083路線於平日尖峰時段各增2班，部分班次時刻也同步調整；其中大園區3條路線合計平，假日提供22班次，新屋區5028路線平、假日提供8班次，並自今年8月13日開始行駛。
交通局補充，桃小巴車輛靈活適應社區狹窄道路。相關公車資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁，或下載「桃園公車」APP查詢路線、班次與動態，以節省候車時間。立法委員涂權吉、議員徐其萬等人都出席通車活動。
