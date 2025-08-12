逾百家露營場未申請輔導合法化 苗縣優先稽查開罰

快訊

中央社／ 苗栗縣12日電

苗栗縣合法露營場比例偏低，為協助輔導業者走向合法化，縣府設置輔導團隊，仍有105家連第1階段都遲未提出申請，縣長鍾東錦今天怒斥視公權力為無物，指示即起優先稽查開罰。

審計部苗栗縣審計室近期公布的審核報告指出，苗栗縣截至113年底營運中的露營場有438家、僅10家合法，縣府文化觀光局設置輔導團隊，提供露營場經營者現況盤點及一對一現場輔導、諮詢，然經抽查，仍有露營場漏未納管，稽查比率偏低，申請案件審查量能不足，恐影響整體露營場合法化進程。

縣府文觀局今天表示，經盤點，截至114年7月24日止，全縣既有露營場434家，申請露營場第1階段容許使用共329件，其中217件審查中、退回及駁回44件，核定容許使用許可68件。

對於其餘105家露營場，連第1階段申請掛件都未提出，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議中怒指業者視公權力為無物，他說，目的事業主管單位給露營場掛件申請的時間很久了，第1階段只要申請提供資料並接受輔導，上百家業者竟然理都不理，心態可議也太離譜，對其他守法業者而言，也不符公平正義。

鍾東錦在會中指示，即起由文觀局會同農業、地政、工商及警察等相關單位，針對這些業者每週稽查5家，對明顯有整地改變地形地貌的露營場優先依法開罰，並限期改善，若拒不改善就再加重處分。

