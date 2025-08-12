楊柳颱風來襲...台七線29.4K邊坡巨大浮石裸露 網憂落石危險PO文示警

桃園市復興區台七線29.4公里高坡段附近道路邊坡上方，最近一塊巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲民眾擔心浮石掉落危險，今天PO網示警，公路局復興工務段今天下午表示，經巡查該浮石目前固定邊坡上，暫無安全疑慮，在明年初發包施工固定前，考量一旦颱風豪雨影響落石，今、明幾天內嚴加警戒注意。

復興區台七線29.4公里羅浮里高坡段附近一處道路邊坡上方，今年來相繼出現邊坡大小土石滑落，復興工務段人員巡查發現，該處邊坡上方土石滑落高達3、400公尺落差，近日邊坡上方一塊巨大浮石裸露，該工務段已著手規畫設計評估處理，一位露營網友發現該巨大「落石」貼文示警，引發網友注意和討論。

該網友指出，他在山區露營，看見對面山頭一個巨大「落石」，山坡下台七線很多車子往來，颱風將近，擔心發生危險，向公路局粉絲專頁留言提醒。該網友下午再貼文表示，收到公路局小編回覆該處邊坡上方落石，已派人員著手規劃設計評估，謝謝辛苦的公路局相關人員，也提醒大家經過該處務必小心。

復興工務段長洪一民指出，該處巡查發現邊坡上方浮石裸露，經空拍和比對歷史航道圖，研判是近年氣候變遷，邊坡長期沖刷造成，目前檢視浮石固定在邊坡上，暫無安全疑慮，台七線邊坡下方完成型鋼基樁 固定。