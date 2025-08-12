快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風來襲...台七線29.4K邊坡巨大浮石裸露 網憂落石危險PO文示警

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石示警，工務段做做基樁防固和嚴加警戒。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石示警，工務段做做基樁防固和嚴加警戒。圖／復興工務段提供

桃園市復興區台七線29.4公里高坡段附近道路邊坡上方，最近一塊巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲民眾擔心浮石掉落危險，今天PO網示警，公路局復興工務段今天下午表示，經巡查該浮石目前固定邊坡上，暫無安全疑慮，在明年初發包施工固定前，考量一旦颱風豪雨影響落石，今、明幾天內嚴加警戒注意。

復興區台七線29.4公里羅浮里高坡段附近一處道路邊坡上方，今年來相繼出現邊坡大小土石滑落，復興工務段人員巡查發現，該處邊坡上方土石滑落高達3、400公尺落差，近日邊坡上方一塊巨大浮石裸露，該工務段已著手規畫設計評估處理，一位露營網友發現該巨大「落石」貼文示警，引發網友注意和討論。

該網友指出，他在山區露營，看見對面山頭一個巨大「落石」，山坡下台七線很多車子往來，颱風將近，擔心發生危險，向公路局粉絲專頁留言提醒。該網友下午再貼文表示，收到公路局小編回覆該處邊坡上方落石，已派人員著手規劃設計評估，謝謝辛苦的公路局相關人員，也提醒大家經過該處務必小心。

復興工務段長洪一民指出，該處巡查發現邊坡上方浮石裸露，經空拍和比對歷史航道圖，研判是近年氣候變遷，邊坡長期沖刷造成，目前檢視浮石固定在邊坡上，暫無安全疑慮，台七線邊坡下方完成型鋼基樁 固定。

基於安全，該工務段亦著手規畫設計評估在浮石下方，採取明隧道方式以構造固定，預計明年初發包施工，周邊再輔以植生增加邊坡穩定，維護行車安全，面對楊柳颱風或豪大雨，將加強警戒嚴防落石，並提醒行車注意防範。

復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石PO網示警，復興工務段嚴加警戒和處理。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石PO網示警，復興工務段嚴加警戒和處理。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石PO網示警，復興工務段嚴加警戒和處理。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石PO網示警，復興工務段嚴加警戒和處理。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石示警，工務段做做基樁防固和嚴加警戒。圖／復興工務段提供
復興區台七線29.4公里高坡段邊坡上方巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲，網友擔心落石示警，工務段做做基樁防固和嚴加警戒。圖／復興工務段提供

落石 楊柳颱風

延伸閱讀

中颱楊柳急逼！桃園消防局備妥船艇、救援裝備啟動防颱應變

不斷更新／楊柳颱風侵襲 台東縣率先宣布13日停止上班上課

楊柳颱風逼近 醫院復健科就診大增三成

颱風楊柳陸警發布 中市府升級一級應變中心

相關新聞

台鐵火車票漲聲響起...苗栗敬老愛心卡單趟補助50元 擬調高至100元

苗栗縣敬老愛心卡原補助搭乘國營台灣鐵路公司起站或迄站在縣內，單趟最高50點（元），因應台鐵這波漲價，研議調高到100點，...

楊柳颱風來襲...台七線29.4K邊坡巨大浮石裸露 網憂落石危險PO文示警

桃園市復興區台七線29.4公里高坡段附近道路邊坡上方，最近一塊巨大浮石裸露，楊柳颱風來襲民眾擔心浮石掉落危險，今天PO網...

苗栗非法廢棄物未清理2件超大案達5700噸 縣府研議強制地主責任

苗栗縣環保局列管106處非法棄置廢棄物場址未清理，其中兩件超大案，2、3年前查獲時5700多噸廢棄物案，至今仍有約400...

大溪慈湖北橫遊客中心停車場 9/1起停車要收費

桃園市觀光遊遊局完成慈湖紀念蔣雕塑公園、北橫遊客中心完成優化近兩年來，吸引許多遊客造訪，停車場亦迄未收費，市府觀旅局今天...

被控偷拍女議員噁心籲道歉 詹江村嗆：民進黨中央有病嗎？

國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書發文，拍下民進黨市議員黃瓊慧照片，並發文酸「陰魂不散」，自己被嚇到云云。民進黨今天譴責詹...

熱門登山步道三義火炎山山徑多處土石崩落 林保署籲民眾通過小心

7月初颱風丹娜絲過境後，外圍環流及西南風帶來充沛雨量，熱門登山步道苗栗縣三義鄉火炎山山徑在1.6至2.1公里，周邊靠近懸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。