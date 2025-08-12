快訊

苗栗非法廢棄物未清理2件超大案達5700噸 縣府研議強制地主責任

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
頭屋鄉一家歇業紙廠的廠房，2023年3月查獲非法堆置大量廢塑膠混合物，陸續清運近800噸，估計尚餘2000噸。圖／苗栗縣政府環保局提供
頭屋鄉一家歇業紙廠的廠房，2023年3月查獲非法堆置大量廢塑膠混合物，陸續清運近800噸，估計尚餘2000噸。圖／苗栗縣政府環保局提供

苗栗縣環保局列管106處非法棄置廢棄物場址未清理，其中兩件超大案，2、3年前查獲時5700多噸廢棄物案，至今仍有約4000噸待清運，苗栗縣審計室檢討「亟待改善」，縣府將研議強制地主責任，出力或出錢清運。

審計室今年2月抽查環保局，審核報告指出，環保局去年底列管106處非法棄置場址，尚未完成清理，其中逾1年有51件、占48.11％，此外，2013至2020年間申報列管案件，尚有3件仍未清理，且行為人、土地所有人或管理人等未提送清理計畫，亟待檢討改善，提升非法棄置場址清理效率。

環保局長陳華盛指出，非法棄置場址許多在偏僻地區，且營建混合廢棄物居多，相對衝擊環境程度較小，司法未結案前，部分有保全證據的必要，清運費用高昂，部分案件查無行為人，部分案件行為人或地主不願意、也沒有能力清運。

列管2件超大案，司法機關偵辦中，頭屋鄉一家歇業紙廠的廠房，2023年3月查獲非法堆置大量廢塑膠混合物，期限至今年底，A區由地主今年4月啟動處置計畫，目前清運545.86公噸，預估尚餘400公噸待處理；C區、D區、E區、F區、G區、H區由行為人6月起清運走245.69公噸，預估尚餘1600公噸。

另家橡膠工廠承租三義鄉廠房，2022年9月起非法堆置廢玻璃棉、無機性汙泥，及非有害集塵灰或其混合物各約1000公噸，地主2023年8月提送處置計畫，目前清運廢玻璃棉155.75公噸、無機性汙泥475.63公噸，及非有害集塵灰或其混合物412.78公噸。

縣長鍾東錦認為地主坐收租金，甚至是知情而放任非法堆置，卻陷縣府可能找不到誰來清運的窘境，不僅破壞環境，還影響縣府形象，此風不可長，指示環保局研議自治條例等可行性，如果行為人不清運，落實地主管理人責任，強制出力或出錢清運。

司法 廢棄物 環保局長

