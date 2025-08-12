大溪慈湖北橫遊客中心停車場 9/1起停車要收費

桃園市觀光遊遊局完成慈湖紀念蔣雕塑公園、北橫遊客中心完成優化近兩年來，吸引許多遊客造訪，停車場亦迄未收費，市府觀旅局今天下午表示，今年提升北橫、慈湖停車場設施機能及行車動線後，決定9月1日起實施收費，小客車平日1小時30元、假日1小時40元、大客車計次每次100元，大小客車前30分鐘免費停車。

受兩岸遊客喜愛旅遊的慈湖紀念雕塑公園、慈湖及經國紀念館、「北橫起點」的北橫遊客服務中心，自2023年底以來，包括慈湖、北橫遊客中心停車場先後優化啟用，但停車場迄今免費停車，兩景點吸引大批遊客走遊，去年吸引320萬人次到訪，其中北橫遊客中心停車場迄未收費，桃園市審計處要求觀旅局改善。

市府觀旅局表示，慈湖、北橫遊客中心整修活化完成後，市政府持續完成相關營運服務，北橫遊客中心 2023年底委外經營「北橫之驛」咖啡館，成功打造北橫新景點觀光效益，今年進一步提升慈湖、北橫遊客中心停車場設施機能、重新調整行車動線、裝設照明設備，希望增加兩停車場停車周轉效率。