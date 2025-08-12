被控偷拍女議員噁心籲道歉 詹江村嗆：民進黨中央有病嗎？
國民黨桃園市議員詹江村昨晚在臉書發文，拍下民進黨市議員黃瓊慧照片，並發文酸「陰魂不散」，自己被嚇到云云。民進黨今天譴責詹江村此舉是噁心、違法的跟騷行徑，要求道歉，對此，詹江村下午發文回嗆「這樣涉及跟蹤騷擾？民進黨中央是有病嗎？」反指民進黨是為掩飾韓國外交醜聞事件，來抹黑、抹黃他。
事件源起因應823罷免投票，國民黨立委牛煦庭與桃園市議員詹江村昨天都應邀到南投，替藍委游顥站台、車掃，民進黨市議員黃瓊慧昨天也同時到南投聲援罷免行動。詹、黃兩人平時屢有政治攻防，詹昨晚在高鐵站遇見黃瓊慧，隨即拍照發文評論。
詹江村拍了一張黃瓊慧在高鐵站購票的側拍照，發文開酸「靠北陰魂不散啊！跟牛煦庭委員一起，他去上廁所，然後我去買車票，然後…我嚇到…」，接著又在留言區發出從後方拍攝黃瓊慧排隊等車的照片，同行的牛煦庭留言「我真的是快笑死XDDDD」
詹江村接連PO照發文引發網友熱議，有詹的支持者呼應貼文，直說要收驚、惡靈退散，也有人說這是緣分，或許你們註定是一對冤家。也有不少網友認為詹明明是在偷拍，涉及跟騷法，反批詹江村像是屁孩、癡漢在貼文。
對此，民進黨中央與桃園市議會黨團今天都嚴正譴責詹江村的行為，黨團直指，詹在社群公開上傳偷拍女性議員照片，並以「陰魂不散」帶風向，刻意製造跟蹤、糾纏的負面印象，留言充斥厭女、侮辱與歧視言論，對當事人造成極大困擾與心理壓力。
黃瓊慧也說，事後得知照片被上傳感到恐懼與無奈，詹江村更在貼文中暗示他跟蹤，帶動支持者發動人身攻擊，「政治立場不同不應成為踐踏尊嚴的理由，更不能以性別作為攻擊工具」。並質疑牛煦庭目睹偷拍卻不制止，反而留言訕笑，助長霸凌氛圍。
針對民進黨要求他道歉，詹江村下午發文表示，「看來民進黨是真的急了，為了掩飾韓國外交醜聞事件，企圖抹黑抹黃我來轉移社會大眾的目標」。
詹江村還說，民進黨立委郭昱晴對著年輕人錄影，放到網路公審，都沒有看到民進黨中央道歉，自己因為高鐵站遠處巧遇黃瓊慧，拍了一張照片，說了一句陰魂不散，再也沒有做任何的評論，這樣需要道歉？這樣涉及跟蹤騷擾？民進黨中央是有病嗎？還發動側翼網軍對他大肆攻擊。
