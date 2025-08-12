航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

桃園市長張善政今天參加大園區政座談會，答覆里長們問題時為航空城拆遷戶抱屈，並批央行「不食人間煙火」，並指行政院航空城專案小組召集人政務委員陳金德是「鐵板一塊」，市政府反映好幾次也沒有用。

張善政強調，航空城拆遷戶都是配合國家重大建設才搬遷，前市府已經和拆遷戶講好，會由中央銀行出面協調官股銀行，協助拆遷戶取得優惠利率貸款。他上任後，央行打房並推新青安房貸政策，不但建設公司受影響，連配合重大政策的航空城拆遷戶也被視為一般房貸戶，官股銀行都推說沒有額度、央行沒指示，無論房貸或土地融資完全不給優惠的貸款，市政府在行政院航空城專案小組會議反映，也和央行交涉，就是不理，央行是「不食人間煙火」。

大園區海口里長鄭宇成和菓林里長陳錫達、里長聯誼會會長后厝林有財都反映，航空城拆遷安置戶無論選擇入住安置住宅（配屋），或選自行重建安置街廓（配地）都面臨不能享有優惠利率房貸，安置住宅必須8月底前入住，否則取消補助，但是點交和房貸都還沒完成如何入住，中央怎麼講都講不聽，嚴重影響拆遷戶權益。

里長們也反映，中央規定選擇安置住宅的拆遷戶必須在今年8月入住，否則一樣不能領獎勵補助，僵化的規定先前就被批工程單位房子10多棟都還沒全部蓋好，蓋好的甚至沒拿到使用執照，點交、房貸等後續作業都不能進行就要拆遷戶入住，中央的做法完全沒有彈性，很不合理。

張善政答覆的時候，請在場的立委涂權吉到立法院質詢，而且要質詢行政院長，質詢部會首長沒有用，行政院航空城專案小組召集人政務委員陳金德又是鐵板一塊，市政府反映好幾次也沒有用，要選擇安置住宅的拆遷戶8月一定要入住，否則取消獎勵補助，所以他要請涂權吉針對上面兩個問題質詢行政院長。

張善政舉例說，他拜會行政院長卓榮泰的時候，談到航空城開發區兩座汙水處理廠工程規畫中央已經過關，但是答應補助7、80億元億的經費一直沒下文，卓榮泰聽了以後當場表示這是國家重大建設要趕快補助，沒多久補助的公文就發給市政府，市政府自己要分攤10多億元，他舉這個例子就是請涂權吉直接諮詢行政院長，不然找央行或陳金德都沒有用，航空城推動的工作就一直在空轉。

地政局和相關單位表示，確實有里長們和市長所說的問題，航空城拆遷戶獎勵和補助、貸款、搬遷期限等問題環環相扣，在監護的手冊裡面都有註明搬遷、入住、重建、繳款等期限，航空城開發區分蛋黃（機場園區）、蛋白區（園區以外），蛋黃區由交通部主責，蛋白區為市政府，對於沒有辦法在期程內完成的工程，市政府會彈性或案依照個案處理，不過蛋黃區的部分屬於交通部的權責，民航局都會把地方的意見向上反映，有些問題也一樣沒有下文。