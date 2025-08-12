快訊

海陸警齊發！楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（左）在區座談會請立委涂權吉（右）針對航空城拆遷戶問題直接質詢行政院長，並表示質詢部會沒有用。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）在區座談會請立委涂權吉（右）針對航空城拆遷戶問題直接質詢行政院長，並表示質詢部會沒有用。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天參加大園區政座談會，答覆里長們問題時為航空城拆遷戶抱屈，並批央行「不食人間煙火」，並指行政院航空城專案小組召集人政務委員陳金德是「鐵板一塊」，市政府反映好幾次也沒有用。

張善政強調，航空城拆遷戶都是配合國家重大建設才搬遷，前市府已經和拆遷戶講好，會由中央銀行出面協調官股銀行，協助拆遷戶取得優惠利率貸款。他上任後，央行打房並推新青安房貸政策，不但建設公司受影響，連配合重大政策的航空城拆遷戶也被視為一般房貸戶，官股銀行都推說沒有額度、央行沒指示，無論房貸或土地融資完全不給優惠的貸款，市政府在行政院航空城專案小組會議反映，也和央行交涉，就是不理，央行是「不食人間煙火」。

大園區海口里長鄭宇成和菓林里長陳錫達、里長聯誼會會長后厝林有財都反映，航空城拆遷安置戶無論選擇入住安置住宅（配屋），或選自行重建安置街廓（配地）都面臨不能享有優惠利率房貸，安置住宅必須8月底前入住，否則取消補助，但是點交和房貸都還沒完成如何入住，中央怎麼講都講不聽，嚴重影響拆遷戶權益。

里長們也反映，中央規定選擇安置住宅的拆遷戶必須在今年8月入住，否則一樣不能領獎勵補助，僵化的規定先前就被批工程單位房子10多棟都還沒全部蓋好，蓋好的甚至沒拿到使用執照，點交、房貸等後續作業都不能進行就要拆遷戶入住，中央的做法完全沒有彈性，很不合理。

張善政答覆的時候，請在場的立委涂權吉到立法院質詢，而且要質詢行政院長，質詢部會首長沒有用，行政院航空城專案小組召集人政務委員陳金德又是鐵板一塊，市政府反映好幾次也沒有用，要選擇安置住宅的拆遷戶8月一定要入住，否則取消獎勵補助，所以他要請涂權吉針對上面兩個問題質詢行政院長。

張善政舉例說，他拜會行政院長卓榮泰的時候，談到航空城開發區兩座汙水處理廠工程規畫中央已經過關，但是答應補助7、80億元億的經費一直沒下文，卓榮泰聽了以後當場表示這是國家重大建設要趕快補助，沒多久補助的公文就發給市政府，市政府自己要分攤10多億元，他舉這個例子就是請涂權吉直接諮詢行政院長，不然找央行或陳金德都沒有用，航空城推動的工作就一直在空轉。

地政局和相關單位表示，確實有里長們和市長所說的問題，航空城拆遷戶獎勵和補助、貸款、搬遷期限等問題環環相扣，在監護的手冊裡面都有註明搬遷、入住、重建、繳款等期限，航空城開發區分蛋黃（機場園區）、蛋白區（園區以外），蛋黃區由交通部主責，蛋白區為市政府，對於沒有辦法在期程內完成的工程，市政府會彈性或案依照個案處理，不過蛋黃區的部分屬於交通部的權責，民航局都會把地方的意見向上反映，有些問題也一樣沒有下文。

地政局指出，航空城蛋白區選擇安置街廓的拆遷戶不到千人，先前電訪有777筆（戶）有重建意願，當中71%以上已經申請或核發建造，有57件達到二樓地板完工規定，正申請重建協助金，民眾如果有相關問題只要經過切結，市政府都會依個案彈性處理，但是碰到需要經過中央同意的，像請央行協調官股銀行提供優惠利率貸款，確實反映多次包括民航局也反映，一直沒下文。

張善政率團隊參加大園區政座談會，直球對決里長們提出的問題，當場要團隊找出解決問題的方法。記者鄭國樑／攝影
張善政率團隊參加大園區政座談會，直球對決里長們提出的問題，當場要團隊找出解決問題的方法。記者鄭國樑／攝影
大園區政座談會上，里長們為航空城拆遷戶碰到的問題抱屈，紛紛向市長張善政反映拆遷戶心聲。記者鄭國樑／攝影
大園區政座談會上，里長們為航空城拆遷戶碰到的問題抱屈，紛紛向市長張善政反映拆遷戶心聲。記者鄭國樑／攝影

航空城 行政院 張善政

延伸閱讀

盧秀燕不參選黨主席…北北桃市長被點選國民黨主席 張善政回應了

影／高齡健康博覽會桃園秀願景 張善政：讓長輩生活無後顧之憂

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

為明年地景藝術節做準備 張善政今起率團訪日取經

相關新聞

熱門登山步道三義火炎山山徑多處土石崩落 林保署籲民眾通過小心

7月初颱風丹娜絲過境後，外圍環流及西南風帶來充沛雨量，熱門登山步道苗栗縣三義鄉火炎山山徑在1.6至2.1公里，周邊靠近懸...

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

桃園市長張善政今天參加大園區政座談會，答覆里長們問題時為航空城拆遷戶抱屈，並批央行「不食人間煙火」，並指行政院航空城專案...

新竹通APP8月14日上線試營運 整合繳費、申辦、借書等服務

新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。其中，邱...

影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

企業家陳泰福與妻子柯美惠今天再度捐贈救護車給新竹縣政府消防局，總價約400萬元，此次捐贈的新車命名「福惠號」，取自夫妻雙...

龍潭大溪石門水庫防淤道路年底前完工通車 議員請命用於觀光

桃園市石門水庫長期淤積，中央補助經費執行大嵙崁清淤輸送系統工程，桃園市政府代辦興建石門水庫防淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪州...

楊柳颱風逼近 竹市府：可領沙包、防水擋

中央氣象署於今日清晨發布海上颱風警報，預測周三中午前後登陸花東交界的可能性最大，新竹代理市長邱臣遠今天表示，已於今日8點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。