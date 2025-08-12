新竹通APP8月14日上線試營運 整合繳費、申辦、借書等服務

新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。其中，邱臣遠也宣布，全新開發的「新竹通APP」將於8月14日上線試營運，可於iOS(App Store)與Android（Play商店）系統搜尋「新竹通」免費下載使用。

新竹市政府表示，市府積極推動數位便民服務，全新開發的「新竹通APP」將於8月14日上線試營運，可於iOS(App Store)與Android（Play商店）系統搜尋「新竹通」免費下載使用。

該APP整合多項市政服務，涵蓋繳費服務、線上申辦、交通資訊、衛生福利及圖書借閱等多元功能，讓市民隨時隨地享受便捷數位化服務，簡化辦理流程、節省時間。

邱臣遠表示，「新竹通」不僅讓市民一站解決大小事，更採用高標準資安管理，保障個資安全，是市府邁向智慧城市的重要一步。他也呼籲市民踴躍下載、率先體驗，並將便利服務分享給親友，讓數位新竹的便利觸角延伸到每一個家庭、每一位市民。

此外，今天在市務會議中，邱臣遠也說，近期竹市接連發生廢棄物非法傾倒案件，該行為已嚴重破壞市容環境與公共利益，一經查獲，必依法依規從嚴處分，絕不寬貸。他責成環保局會同相關單位於會後發布防制政策等資訊，強化政策宣導與市民認知，展現市府維護市容環境與公共利益的堅定決心。