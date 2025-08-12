快訊

海陸警齊發！楊柳颱風直撲台灣 4縣市明天颱風假機率大

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

新竹通APP8月14日上線試營運 整合繳費、申辦、借書等服務

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。圖／市府提供
新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。圖／市府提供

新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。其中，邱臣遠也宣布，全新開發的「新竹通APP」將於8月14日上線試營運，可於iOS(App Store)與Android（Play商店）系統搜尋「新竹通」免費下載使用。

新竹市政府表示，市府積極推動數位便民服務，全新開發的「新竹通APP」將於8月14日上線試營運，可於iOS(App Store)與Android（Play商店）系統搜尋「新竹通」免費下載使用。

該APP整合多項市政服務，涵蓋繳費服務、線上申辦、交通資訊、衛生福利及圖書借閱等多元功能，讓市民隨時隨地享受便捷數位化服務，簡化辦理流程、節省時間。

邱臣遠表示，「新竹通」不僅讓市民一站解決大小事，更採用高標準資安管理，保障個資安全，是市府邁向智慧城市的重要一步。他也呼籲市民踴躍下載、率先體驗，並將便利服務分享給親友，讓數位新竹的便利觸角延伸到每一個家庭、每一位市民。

此外，今天在市務會議中，邱臣遠也說，近期竹市接連發生廢棄物非法傾倒案件，該行為已嚴重破壞市容環境與公共利益，一經查獲，必依法依規從嚴處分，絕不寬貸。他責成環保局會同相關單位於會後發布防制政策等資訊，強化政策宣導與市民認知，展現市府維護市容環境與公共利益的堅定決心。

新竹 邱臣遠 免費下載

延伸閱讀

TPBL／穿白西裝成狀元 劉丞勳目標喊出新人王

新竹60歲腦瘤患者合併熱治療化療 腫瘤縮小至0.5公分

路霸占位連嬰兒床都出動 新竹警：違規可開罰

投保9年一場空？新竹保險員詐235萬元全花光 一審判刑1年4月

相關新聞

熱門登山步道三義火炎山山徑多處土石崩落 林保署籲民眾通過小心

7月初颱風丹娜絲過境後，外圍環流及西南風帶來充沛雨量，熱門登山步道苗栗縣三義鄉火炎山山徑在1.6至2.1公里，周邊靠近懸...

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

桃園市長張善政今天參加大園區政座談會，答覆里長們問題時為航空城拆遷戶抱屈，並批央行「不食人間煙火」，並指行政院航空城專案...

新竹通APP8月14日上線試營運 整合繳費、申辦、借書等服務

新竹市政府今日上午召開市務會議，代理市長邱臣遠針對防颱整備、環境保護、教育環境提升及智慧城市建設等議題逐項裁示。其中，邱...

影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

企業家陳泰福與妻子柯美惠今天再度捐贈救護車給新竹縣政府消防局，總價約400萬元，此次捐贈的新車命名「福惠號」，取自夫妻雙...

龍潭大溪石門水庫防淤道路年底前完工通車 議員請命用於觀光

桃園市石門水庫長期淤積，中央補助經費執行大嵙崁清淤輸送系統工程，桃園市政府代辦興建石門水庫防淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪州...

楊柳颱風逼近 竹市府：可領沙包、防水擋

中央氣象署於今日清晨發布海上颱風警報，預測周三中午前後登陸花東交界的可能性最大，新竹代理市長邱臣遠今天表示，已於今日8點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。