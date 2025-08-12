影／新竹縣第一輛！企業家陳泰福、柯美惠夫婦捐贈高頂救護車

企業家陳泰福與妻子柯美惠今天再度捐贈救護車給新竹縣政府消防局，總價約400萬元，此次捐贈的新車命名「福惠號」，取自夫妻雙方姓名各一字，象徵兩人長年攜手投入公益、回饋社會的深厚情誼。這輛救護車將配置於光明高級救護分隊，也是新竹縣第一輛高頂救護車，盼強化竹縣緊急醫療服務能量。

縣府表示，陳泰福原為新竹市人，長年從事企業經營，並熱心公益。前年遷居新竹縣竹北市後，對在地公共服務投入更積極。他表示，人生最大的成就不在於擁有多少資源，而是能否用實際行動幫助社會、照顧需要協助的人。他希望這次捐贈能進一步提升新竹縣急救服務品質，能為第一線救護人員提供更好的支援。

縣府這次受贈的高頂救護車具備寬敞車室空間，方便救護人員於車內站立施作心肺復甦、插管及給藥等緊急處置，有效提升操作效率與病患安全性。另外，還搭載電動擔架床系統，可減少搬運時的體力負荷，提升患者移動的穩定度與舒適度。

消防局表示，隨著竹北地區人口持續成長、醫療需求日益上升，光明高級救護分隊肩負起區內主要救護任務，分隊每次出勤都由高級救護技術員執勤，能依照傷病情況施行插管、給藥等進階醫療處置，提供即時且專業的到院前照護。「福惠號」加入，將進一步強化分隊處理重大或高風險案件的能力。