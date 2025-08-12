龍潭大溪石門水庫防淤道路年底前完工通車 議員請命用於觀光

桃園市石門水庫長期淤積，中央補助經費執行大嵙崁清淤輸送系統工程，桃園市政府代辦興建石門水庫防淤道路，沿大漢溪打通龍潭溪州橋至大溪武嶺橋道路，原預定7月完工通車期程延誤，市府水務局今天上午表示，受到今年雨季颱風及路線修正施工延後，預計10月驗收、今年底前完工通車，議員建議清淤季節之外，該路提供觀光使用。

石門水庫最早設計水庫蓄水容量達3.09億噸，多年來水庫淤沙嚴重，淤積高達1億噸，水庫容量減少三分之一，蓄水量大受影響，水利署推動石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫的子計畫「大嵙崁清淤輸送系統工程，解決水庫淤積、減少市區交通負擔，自2022年起委由桃園市府代辦興建石門水庫防淤道路施工至今。

市府水務局表示，為改善石門水庫淤積、延長水庫壽命，市府代辦興建防淤道路（水防道路），從龍潭沿大漢溪左岸銜接溪洲橋，到下游武嶺橋，總長8.4公里，路幅寬約15公尺兩線道及自行車道，占路線新建2座跨河橋梁及6公里保護工程，採取汽機車、自行車行人道分流，目前施工執至行至龍潭三坑大排方向，進度超過7成。

劉振宇表示，這條石門水庫溪州橋至大溪武嶺橋的防淤道路，包括4標道路及1標橋梁工程共分5標施工，目前均施工中，因颱風雨季及路線修正調整下，工期延後，中央補助經費預算從23億多增至27億元，預計今年底前完工通車，將解決石門水庫清淤交通及配合大龍門觀光發展。

民進黨市議員張肇良表示，這條由經濟部補助市府代辦的防淤道路，連結龍潭至大溪交通，由於石門水庫防淤疏通一年大約3個月，可能就在夏季，其他9個月可提供民眾通行，市府既然要發展大龍門觀光，建議由市府高層跨局處整合在水庫清淤季節外，推動防淤道路提供民眾交通使用發展觀光。