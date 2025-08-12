楊柳颱風逼近 竹市府：可領沙包、防水擋

中央氣象署於今日清晨發布海上颱風警報，預測周三中午前後登陸花東交界的可能性最大，新竹代理市長邱臣遠今天表示，已於今日8點指示成立災害應變中心二級開設，成立應變小組，隨時待命搶災及事故排除。

市府表示，消防局全面檢視各式防汛救災裝備器材；工務處需加派人力巡檢各車行地下道、抽水設備，確保各抽水站正常運作，公管中心針對公園、道路兩側有傾倒疑慮的樹木，已機動調派人力優先修剪；為避免淹水災情，環保局應加強易積淹水地區的側溝清淤，保持排水暢通。

市府提醒，竹市各區公所於今天午8點起開放24小時供民眾領取沙包，防水擋板亦開放借用，市民需攜帶身分證件前往任三區區公所借用。為便利沿海地區的民眾，每日上班時間可於海濱市民活動中心（新竹市北區聖軍路26號）和海山聯里辦公室（新竹市香山區長興街1-1號）借用。由於防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往以便載運。

台電新竹區營業處表示，已於昨天日下午2點召開颱風預備會議，全力準備因應。處長羅元良強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。