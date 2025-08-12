百家露營場連一階申請都沒有！苗栗縣長鍾東錦怒令每周稽查5家

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣百家左右露營場連一階申請掛件都沒有，縣長鍾東錦今天下令團隊以非法露營場改變地形、地貌者優先，每周稽查5家直至改進。本報資料照片
苗栗縣百家左右露營場連一階申請掛件都沒有，縣長鍾東錦今天震怒，強調縣府三令五申，部分業者仍藐視公權力，下令團隊以未申請露營場改變地形、地貌者優先，每周稽查5家直至改進。

縣府文觀局統計至今年7月24日，全縣營運露營場434家，329件申請一階土地許可使用，核定68件，駁回44件，其餘仍在一階審查中，文觀局今天在縣務會議提報，鍾東錦為之震怒，認為藐視公權力。

縣內露營場林立，2023年底曾發生非法露營場溺死人的重大意外，有損苗栗形象，鍾東錦當時三令五申，露營場必要合法化，並指示加派人力，輔導及受理申請、審查人力，至今逾1年半，仍有約100家連掛號一階申請都沒有。

鍾東錦指示文觀局、地政處、工商發展處等相關局處，會同警察人員，8月16日起每周稽查5家，並以改變地形、地貌者優先，並定期檢討成效，文觀局表示，將會排定順序，依露營場管理要點，區域計畫法非都市土地使用管制規則等相關嚴格查察。

苗栗縣審計室也於上月的審核報告檢討縣政府，指出縣府協助露營場業者逐步走向合法化，設置輔導團隊，提供現場輔導及諮詢服務，惟申請案件審查量能不足及列管機制未臻周妥，截至去年底，苗栗縣內合法露營場10家，去年11月底抽查，申請一階242件，通過45件，駁回14件，尚有183件、75.62％待審查，及未列管申請案件補正暨後續辦理進度，顯示審查量能不足，恐影響整體露營場合法化進程。

苗栗縣百家左右露營場連一階申請掛件都沒有，縣長鍾東錦今天下令團隊以非法露營場改變地形、地貌者優先，每周稽查5家直至改進。記者范榮達／攝影
