竹市2處標靶式科技執法 下月換地點
新竹市警察局去年10月啟用標靶式科技執法，檢視成效發現寶山路與建華街交叉口及武陵路196巷口的事故與違規明顯減少，經評估後決定將這2處設備遷至光復路一段544巷及大雅路（湳雅大魯閣前）行人穿越道，可偵測逆向行駛、不禮讓行人等，9月起執法上路。
警方統計，自科技執法啟用以來，新竹市寶山路與建華街及武陵路196巷口，這2處路口的目標事故與違規行為大幅減少，月平均分別下降約30件及180件，展現執法成效。
有鑒於這2處路口違規有顯著改善，警方近期已將科技執法設備移設至違規情形較為嚴重的光復路一段544巷，主要偵測逆向行駛行為，另在大雅路也就是湳雅大魯閣前的行人穿越道，偵測不停讓行人的違規行為，藉此促使用路人養成遵守交通規則的良好習慣。
警察局說明，新執法點位的宣導期從即日起至8月31日，9月1日起正式執法。後續將持續檢討與滾動調整執法地點，將相關科技執法設備轉移至其他肇事或違規嚴重的路段，發揮設備最大效益，強化路口交通安全。
