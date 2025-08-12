國道1號造橋闢交流道 苗14線拓寬先動工

獲行政院前院長蘇貞昌親自核定的國道1號苗栗造橋交流道新建工程，高公局預計18日動工；作為匝道聯絡道的苗14線拓寬工程，總經費3.3億元，昨率先動工，2案預計2027年底完工。縣長鍾東錦期許2大工程完工，可紓解頭份和頭屋交流道的車流，帶動地方發展。

苗縣府交工處指出，國道1號行經造橋鄉，但因無設置交流道，民眾須繞行至頭份或頭屋交流道上下高速公路，影響造橋鄉產業及觀光發展。地方10年前爭取增設交流道，2023年9月獲行政院核定國道1號增設造橋交流道工程建設，並由縣府規畫、主辦苗14線拓寬工程作為聯絡道。

苗14線拓寬工程獲交通部納入「生活圈道路交通系統建設6年計畫」，總長約1305公尺，總經費約3.3億元，其中工程費2.6億餘元，地方免配合款，但須自籌徵地及橋梁改建等工程費約7200萬元。

鍾東錦、交通部次長陳彥伯昨主持動土典禮，苗14線未來將拓寬為雙線4車道。陳彥柏是苗栗子弟，他表示，其祖先和後代也受造橋庇蔭，樂見2大工程陸續啟動，符合地方多年來的期待。

交工處指出，造橋交流道設計採北入南出匝道型式，並以苗14線作為交流道聯絡道，聯絡道須與交流道南出、北入匝道相接，因此車道配置至少為雙向4車道。穿越高速公路箱涵部分由高公局承辦拓寬，涵洞計畫設置左轉專用道，並拓寬至5車道，以利交流道北入匝道車流順暢。