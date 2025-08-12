桃園灌溉溝渠未管理釀災 擬最高罰10萬元

近年極端氣候明顯，急降雨愈發頻繁，桃園市水務局發現部分灌溉溝渠遭樹葉、泥沙堵塞，遇雨易積淹水，近期訂定自治條例，若溝渠負責人未妥善處理釀水患，最高可處10萬元罰款；水務局公告老街溪容積移轉計畫，盼促使河川內私人土地釋出，強化推動治水工程。

水務局長劉振宇說，水利署在桃園有石門管理處和桃園管理處，2單位灌溉溝渠逾1.1萬條，多是水利署早期借用民眾土地興建，但當溝渠因都市發展喪失原本的灌溉需求與功能，水利署不再維護，地主也不願意管，一旦樹葉枯枝和泥沙堵塞，遇雨就容易成災。

議員劉仁照說，急降雨造成淹水，有時不一定是天災，而是人禍，會勘時常見溝渠堵塞淤積，但幾乎無人願意負責，互相推託；若市府單位也不願介入，只要大雨就會釀積淹水等災情。

議員許更生說，沿海地區風沙大，易造成野溪堵塞，曾經淹水2、3天未退，但有的野溪負責人不管，又不願讓外界插手，過去還發生過公所先緊急疏通卻挨告，實在沒道理。

水務局指出，最新訂定的「桃園市其他排水自治條例」，主要針對荒廢、閒置或不具農地灌溉、區域排水的排水設施，會先釐清責任歸屬，如果負責人或管理單位故意填塞水路、毀損變更設施、棄置廢土或其他妨礙排水行為，將依法開罰1萬到10萬元不等，預計年底送議會審議。

桃園老街溪流域周邊土地高度利用，短時強降雨發生頻率提高，但河川內私有地多，影響整體治水計畫，加劇水患風險；水務局昨公告老街溪容積移轉計畫，開放大園部分流域的私人土地所有權人申請，可透過容移方式換取大園區都市計畫範圍內建地。

水務局說明，計畫實施範圍從心園橋至大園區老街溪橋，全長約1.40公里，共116筆土地，得容積移轉用地面積共1.8萬平方公尺，盼保障地主權益，市府減少徵收負擔等，創造多贏局面。