「雙城舊事」重現桃園、中壢文史 觀展走進歷史記憶

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府文化局「雙城舊事」專書發表暨「桃澗時記」中壢場展覽開幕，挖出桃園、中壢老城區珍貴文史故事。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政今天下午出席「雙城舊事」專書發表暨「桃澗時記」中壢場展覽開幕，自13日起至24日邀請市民前往中壢壢景町參觀。張善政說，「雙城舊事」發表搭配「桃澗時記」展覽，主要是介紹桃園、中壢老城區過去的歷史背景，為「雙城」文史注入新生命。

桃園市府文化局推動桃園舊城人文史地歷史調查研究計畫，透過田野調查、耆老訪談、老地圖研究與市民共筆方式，完成「桃仔園﹒澗仔壢 雙城舊事」專書發表，同步搭配「桃澗時記」展覽，中壢場（壢景町分局長宿舍）自13日起至24日（周一、二館休），桃園場（大廟口派出所二樓）自27日至11月30日（周一休館）免費參觀。

張善政表示，這次「雙城舊事」新書發表，搭配「桃澗時記」展覽，在硬體進行老城再生計畫外，也將桃園、中壢老城區的歷史故事、文化背景都挖出來，在這本書和展覽呈現，也讓市民看到光鮮亮麗的青埔、或是航空城突飛猛進新建設時，兩個舊城區還有很多文化歷史，值得大家一起來珍惜。

市府文化局表示，這項桃園舊城文史計畫深入探索桃園、中壢舊城區的歷史紋理，研究團隊採訪陳合發家族、泰益商行、吳姓老商號與丸永運送公司、彭元吉刃物等地方世家，彙整1940年代美軍地圖、臺灣早期航空照片等珍貴圖像資料，建立在地歷史人文基礎。

為促進市民參與共創記憶，該局在桃園、中壢區開辦「舊城故事共筆工作坊」，邀請超過40位市民撰寫地方掌故，學者及作家、地方耆老引領交流討論，由在地文化工作者走讀舊城巷弄，訪查中壢產業與地景變遷，包括曾外銷盛極一時的鐮刀製造、「大時鐘」昔日地標、「瞎子巷」舊中壢特有風貌，最終集結成「桃仔園﹒澗仔壢 雙城舊事」專書，留下珍貴地方記憶，再見雙城人文價值與歷史深度。

中壢壢景町的「桃澗時記」展覽展區，呼應桃園、中壢南北雙城的歷史地位與文化特色，從農業、商業、文學等層面重現城鎮風貌，呈現「桃園吟社」與「以文吟社」等在地詩社的文人風華，也播放介紹桃園、中壢舊城故事及共筆活動歷程紀錄片，歡迎市民一同走進雙城歷史現場，認識屬於我們的城市故事。

桃園市長張善政主持「雙城舊事」專書發表暨「桃澗時記」中壢場展覽開幕，歡迎市民參覽。記者曾增勳／攝影
桃園市府文化長張善政（右）主持「雙城舊事」專書發表暨「桃澗時記」中壢場展覽開幕，參覽老城區文史。記者曾增勳／攝影
桃園市「雙城舊事」專書發表暨「桃澗時記」中壢場展覽開幕，吸引市民參覽。記者曾增勳／攝影
