竹市汞汙染再添1處葡萄園 環保局：已通知地主不可收成作物

新竹市傳出農地遭重金屬汞汙染，九甲埔有3塊農地共1940坪，一期稻作約8000公斤遭強制收割銷毀，新竹市環保局追查，再發現九甲埔幹線10支線渠道繞經北側農地後向西併入道路側溝，且在併入側溝前埋有專管，將渠道水引入鄰近一處葡萄園農地，經重金屬汞測值已超過食用作物農地管制標準，已通知地主不可收成作物。

環保局指出，環保局於7月31日針對該葡萄園農地土壤採樣，發現汞測值超標，待正式檢測報告出爐，環保局將會同農政單位進行作物剷除銷毀作業，所剷除作物皆進入竹市焚化爐銷毀，杜絕流入供應鏈，請民眾無須擔心。

環保局表示，九甲埔幹線10支線經檢測灌溉水質均符合標準，但底泥汞超過土壤管制標準，由於汞汙染並非自然成因，推測來源恐為周邊及其上游受汙染排水流經灌溉渠道所致，這次發現的葡萄園農地，後續將進行公告列管並強制停止耕種，以及進行汙染整治作業。

環保局補充，為釐清九甲埔幹線10支線沿線是否仍有農地透過專管或抽水機引灌，已擴大調查周邊5筆農地使用現況。經實地確認，渠水提前併入道路側溝，農地並未使用該水源耕作，現場皆屬荒地為主，並無食安疑慮。

環保局強調，透過調查渠道的底泥品質，可反應水體環境及農地周邊汙染情形，若發現底泥品質超過上限值，市府將結合水體主管機關加強灌溉水質監測，並啟動農地汙染調查作業及加強管理強度，降低汙染物進入灌溉水源，進而影響水質、底泥及農地土壤的風險。

汞具毒性，攝取過度可能導致口腔潰瘍、腹瀉、肌肉顫抖、神經肌肉、感官或認知功能異常等，高暴露下足以致死。