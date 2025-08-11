爭取10年...迎來國1造橋交流道 苗14線拓寬工程今率先動土

前行政院長蘇貞昌新自核定的國道1號苗栗縣造橋交流道新建工程，其中連接匝道的苗14線拓寬工程，今天舉辦動工典禮，由苗栗縣長鍾東錦、交通部次長陳彥伯等主持動土，將以3億3千多萬元經費，拓寬為雙線四車道。另外，由高公局承包的造橋交流道新建工程，也預定18日動工，兩項工程將在2027年底完工。

國道1號增設造橋交流道工程計畫，於2023年9月19日獲行政院核定，現由高公局推動中，預定8月18日動工；而獲交通部納入「生活圈道路交通系統建設6年計畫」辦理的苗14線拓寬工程，總長約1305公尺，動土也被視為地方一大喜事，總經費約3億3552萬元，其中工程費2億6352萬元，地方免配合款，但須自籌徵地及橋梁改建等工程費約7200萬元。

苗縣府交工處表示，國道1號行經造橋鄉，但因無設置交流道，鄉民眾須繞行至頭份或頭屋交流道上下高速公路，影響造橋鄉產業及觀光發展，經行政院核定「國道1號增設造橋交流道工程」建設計畫，縣府並規畫「苗14線拓寬工程」作為造橋鄉往來交流道聯結使用。

交工處也說明，由於造橋交流道設計是以北入南出匝道型式，並以苗14線作為交流道聯絡道，聯絡道須與交流道南出、北入匝道相接，因此車道配置至少為雙向4車道。造橋交流道新設工程由高公局承辦，苗14線聯絡道拓寬工程則由苗縣府配合辦理，另穿越高速公路箱涵部分由高公局承辦拓寬。

當中，高公局為增進交流道北入匝道車流順暢，將涵洞拓寬增加為5車道，增加左轉專用道以利車輛分流，錦成橋拓寬計畫遂配合調整為5車道。

同時於都市計畫段左側設置人行道以利民眾通行，另改善老莊路鐵路平交道線形使行車更加安全，預計2027年12月完工。

鍾東錦表示，增設造橋交流道及苗14線拓寬後，有助紓解頭份和頭屋交流道的車流，地方籌措部分配合款是值得的，未來造橋的房地產將媲美頭份、竹南，產業、觀光並進，前景看好。